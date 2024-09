Gradonačelnik zabranio izložbu o običajima Srba (FOTO)

SINJ - Nakon što je gradonačelnik Sinja Miro Bulj zabranio otvaranje izložbe autorke Inije Herenčić "Susret na tromeđi" jer je finansira Srpsko narodno vijeće, Gradska galerija Sikirica poručila je da se radi o grubom ograničavanju umjetničke slobode i napadu na nezavisnost rada ustanove.

"Povodom jučerašnje najave otvorenja izložbe umjetnice Inije Herenčić te zabrane koja je potom uslijedila, službeni stav Gradske galerije Sikirica kao javne muzejske ustanove jest da je došlo do grubog ograničavanja umjetničke slobode i jednako tako napada na neovisnost rada ustanova u kulturi", poručila je u saopštenju direktorica Dragana Modrić.

Smatramo, kaže ona, da se političke nesuglasice i razmirice ni u kojem slučaju ne bi smjele prelijevati na programsko djelovanje ustanova, pogotovo jer je riječ o izložbi koja promoviše međukulturni dijalog.

"Ipak, u saglasnosti s Odjelom za kulturu Srpskog narodnog vijeća donijeli smo odluku o otkazivanju izložbe jer dijelimo mišljenje da u stvorenoj atmosferi kvalitetna realizacija projekta više nije moguća", najavila je Modrić.

Gradska galerija Sikirica u 15 godina rada i djelovanja kreirala je prostor slobode izražavanja, dijaloga i uvažavanja različitosti, naglasila je, te je kroz brojne projekte senzibilizovala javnost i otvarala osjetljive teme od interesa za lokalnu zajednicu.

"Vrijednosti koje promoviramo temelje se na uključivosti, uvažavanju različitosti i poticanju međukulturnog dijaloga, na čijem je tragu bila i planirana izložba Inije Herenčić 'Susret na Tromeđi'", ukazali su iz Galerije.

Foto: Facebook

"Ovim putem se ograđujemo od iznesenih stavova koji promoviraju isključivost po bilo kojoj osnovi, pa tako i nacionalnoj, te izražavamo podršku umjetnici Iniji Herenčić kojoj je ovim činom ograničen prostor umjetničke slobode i izražavanja. Solidarno stajemo uz Iniju Herenčić, kao i sve radnike u kulturi kojima politički motivirane odluke ograničavaju umjetničku slobodu, a samim tim i životnu egzistenciju dovode u pitanje", poručila je direktorica.

Otvarenje izložbe trebalo je biti sutra, aligradonačelnik Bulj ju je zabranio jer je organizovana uz potporu Srpskog narodnog vijeća.

"Veliki sam protivnik zabrana, ali u prostorima i ustanovama kojima upravlja Grad Sinj moram voditi računa o osjećajima građana koji su me izabrali. Kao izabrani gradonačelnik i saborski zastupnik, moram voditi računa o poštivanju temelja na kojima je uspostavljena moderna hrvatska država, a tu prvenstveno mislim na Domovinski rat", izjavio je Bulj.

Poručio je neka SNV organizira izložbe i manifestacije gdje god hoće, pa i u slobodnom Sinju, u kojem ni u vrijeme korone nije bilo zabrana, ali u prostorijama i institucijama Grada Sinja, dok je on gradonačelnik i dok ima povjerenje građana - neće.

Dodao je kako Srpsko narodno vijeće, koje je jedan od donatora izložbe, izdaje sedmičnjak "Novosti", koji iz "sedmice u sedmicu pljuje po hrvatskim braniteljima i hrvatskoj državi".

"Ako Andrej Plenković i HDZ mogu podržavati Milorada Pupovca, koji ne dijeli isti stav kao i moderna hrvatska država o karakteru Oluje, to ne znači da je to normalno i da ćemo mi ostali nacionalno svjesni i odgovorni političari i dužnosnici to tolerirati i na to šutjeti", kazao je Mostov gradonačelnik, prenosi Index.

