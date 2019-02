Grafiti podrške Maduru u Novom Sadu

NOVI SAD - Grafiti podrške predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru pojavili su se juče na nekoliko lokacija u Novom Sadu.

"Čaves zauvijek, Maduro predsjednik", "Maduro predsjednik, idemo Venecuela", "Čaves živi, borba se nastavlja, Kosovo je Srbija", "Otadžbina, socijalizam ili smrt", napisano je crvenom bojom u blizini Skupštine grada, kod zgrade Pošte, u Stražilovskoj i na drugim mjestima, javiom je novosadski Radio 021.

Kriza u Venecueli traje duže vrijeme, a u veću nestabilnost država je zapala nakon samoproglašenja lidera opozicije Huana Gvaida za privremenog predsjednika ove južnoamericke države, koji podršku dobija iz SAD, Evrope i nekih zemlja Južne Amerike.

Friends from #NoviSad sent us these photos to show support for #Venezuela. Long live international solidarity! Serbian translation is forthcoming. #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/Eh3TQJWdkx