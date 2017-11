Grajf: Jasenovac je balkanski Aušvic

BEOGRAD - Glavni istoričar Instituta za Holokaust Šem Olam u Izraelu Gideo Grajf Jasenovac smatra Balkanskim Aušvicom.

"Krajnje je vrijeme da se sazna o zločinima u Jasenovcu i to ne samo u jednom, već u nizu logora. Tamo su najstrašniji zločini počinjeni. Mi imamo moralnu obavezu prema stotinama hiljada žrtava, mi njima dugujemo i one nas mole da otkrijemo istinu", rekao je Grajf gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.



Prema njegovim riječima, mučenje i ponižavanje je bio dio sistematske torture koja je vodila u smrt.



Jasenovac se sastojao iz niza kampova koji su bili na više desetina kvadratnih metara, a cilj je bila smrt.



"Revizija istorije je drugo ubistvo žrtava. Sjećanje je važno za sadašnjost i dobro za budućnost. Tendecija da se iskrivi istina i izvrši revizija je veoma opasna i predstavlja moralni zločin prema stotinama hiljada žrtava koje su bile izložene torturi", istakao je Grajf.



U Aušvicu je, naveo je istoričar, nakon takozvane selekcije određeni broj zatvorenika dobijao šansu da preživi, dobijali su priliku da budu robovi.



"U Jasenovcu to nije bilo moguće, predodređeno je da će svi umrijeti. Smrt u gasnoj komori i ubijanje u Jasenovcu se razlikuju, primjenjivane su najokrutnije tehnike ubijanja. Sam taj čin je bio daleko brutalniji i primitivniji", primetio je on.



Kako je ukazao, specijalnost ustaških zločinaca su bili posebni logori u kojima su bile žene i djeca.



"Gotovo sve žene su silovane prije ubistva", napomenuo je Grajf i ocijenio da se sa obnavljanjem fašističke ideologije države mogu izboriti samo one države koje su svjesne zločina i ne zanemaruju ih.



Korak ka boljoj budućnosti je manje propagande fašističkih ideja, ukazao je Grajf.



On je napomenuo da mora da se napravi razlika između krivaca i odgovornosti.



"Svi koji su rođeni poslije 1945. godine nisu krivi, ali postoji kolektivna odgovornost. Rođeni ste nakon rata i vi ste nevini i vaša je odgovornost da se postarate da se to više nikada ne ponovi", istakao je Grajf.