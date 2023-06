Grenel: Kurti ne shvata šta se dešava

VAŠINGTON - Bivši specijalni izaslanik Donalda Trampa, za dijalog samoproglašenog Kosova i Srbije, Ričard Grenel poručio je da Aljbin Kurti ne shvata šta se dešava sa Kosovom.

Kosovo se kaže, mora pripremiti za teške posljedice ako se tzv. kosovski premijer ne pridržava obaveza.

Grenel je na Twitteru napisao i da je vidio te posljedice i da to "nije lijepo".

Kurti doesn’t get what is happening to Kosovo. The international community has given him a deadline of Friday to abide by the commitments his country previously made. My friends in Kosovo must brace for severe consequences if Kurti doesn’t comply. I’ve seen the consequences… https://t.co/GsHrphCnFd