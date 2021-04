Grenel: Kurtijevo glasanje u Albaniji govori mnogo o njemu

Ričard Grenel je ocijenio da činjenica da je premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti glasao na izborima u Albaniji mnogo govori o njemu.

Grenel je na Twitteru naglasio da bi međunarodna zajednica trebalo da bude sumnjičava prema Kurtijevim motivima.

"Premijer Kosova glasa na albanskim izborima. To svijetu mnogo govori o Kurtiju. Međunarodna zajednica bi trebalo da bude sumnjičava prema njegovim motivima", poručio je Grenel.

The sun is shining bright in Albania today as they vote in parliamentary elections. As I hold dual citizenship I exercised my right to vote early and urge everyone to vote massively. As Prime Minister I will increase and intensify cooperation with whomever wins the elections. pic.twitter.com/nwVUDzZSt4