Grenel: Obama i Bajden ignorisali Beograd i Prištinu osam godina

Specijalni izaslanik Bijele kuće za dijalog Beograda i Prištine, Ričard Grenel, izjavio je da je sporazum u Vašingtonu postignut jer su obje strane rekle da je vrijeme da se sagleda njihova situacija i da su ih timovi bivšeg američkog predsjednika i potpredsjednika, Baraka Obame i Džozefa Bajdena, ignorisali osam godina.

"Taj sporazum bio je samo zato što su Srbi i Kosovari rekli 'mislimo da je ovo trenutak za nas, jer nas je tim Obama-Bajden ignorisao osam godina, trenutak da sagledamo našu situaciju i da nam pomognete'. Mi smo to i učinili i pogledajmo šta se dogodio, u kampanji mira smo, sa sporazumom o ekonomskoj normalizaciji", rekao je Grenel za PSCPtv, prenosi ''Koha ditore''.

Naveo je da je to "jedna od onih stvari koja funkcioniše samo kada autsajder misli drugacije'', dodajući ''da je Donald Tramp bio autsajder u trenutku kada je uskočio'', prenosi Kosovo onlajn.

"Pregovaramo o nekim stvarima između Kosova i Srbije i tradicionalisti, stručnjaci za Balkan iz Stejt departmenta rekli su da treba razgovarati o političkim pitanjima. Radimo ovo 21 godinu i ništa se nije dogodilo. Tramp je rekao 'pokušajte da razgovarate o poslovima ekonomske normalizacije, da biste vidjeli da li će biti napretka. Razgovarajmo o željeznici, ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mjesta''", rekao je Grenel.

Grenel je govorio i o pitanju jezera Gazivode, za koje su se strane složile da promijeni naziv.

"To je jezero čija se veća površina nalazi na Kosovu, a dio u Srbiji. Odlučili smo da je ovo jezero prilika za ekonomski razvoj i da se ne koristi pravilno. To je bio dio pregovora za koji sam odlučio da ih preusmjerim ka ekonomskom razvoju. Rekli smo 'može li američko Ministarstvo energetike poslati tim strucnjaka i inženjera na to jezero. I neka SAD plate za izradu izvodljivosti, i da vidimo kako možemo zajedno da radimo kako bismo smislili ideju da ovo jezero iskoristimo za energiju i stvaranje novih radnih mjesta", kazao je Grenel.

Obje strane su, kako je naveo, pristale i svidala im se ideja dolaska delegacije američkog Ministarstva energetike, ali se u početku strane nisu složile oko naziva jezera.

"Rekao sam im da stvaramo radna mjesta, dovodimo inženjere koji će analizirati sve ove aspekte i ponovo smo se vratili nazivu. Došli smo do zaključka da jezero nazivamo sa dva imena koja su koristile strane. Obje strane su željele da pregovaraju o nazivu. U šali sam rekao da bi ga mogli nazvati Trampovo jezero", rekao je Grenel.

Dodao je da su obje strane odmah rekle da mogu pristati na takav naziv jezera.