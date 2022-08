Grenel: Prekini da započinješ kavgu, Aljbine

VAŠINGTON - Bivši specijalni izaslanik predsjednika SAD za pregovore Beograda i Prištine, Ričard Grenel, povodom nedjeljnih dešavanja na Kosovu i Metohiji ocijenio je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti živi u prošlosti i da je "fašistički premijer", a savjetuje srpske lidere da ne smiju da nasjednu.

"Još jednom, radikalni ljevičar i iskusni fašistički premijer Kosova Aljbin Kurti jednostrano povlači potez kojim zabranjuje srpske tablice i lične karte na Kosovu. To je glupo, bezobzirno i nepotrebno. Zašto mu (savjetnik Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost) Džejk Saliven i (državni sekretar SAD) Entoni Blinken ne kažu da prekine s fašističkim metodama", naveo je Grenel na Twitteru.

On je naglasio da "ono što se dešava Balkanu nije Rusija".

"Ko god to kaže, želi da manipuliše. Ovdje se radi o Kurtiju, koji želi još jednom da se obračuna sa Srbijom. On živi u prošlosti. Narod Kosova želi mir i poslove, Aljbine. Prekini da započinješ kavgu", istakao je on.

Grenel je naglasio da srpski lideri ne smiju da nasjednu.

"Umjesto toga, oni moraju da se skoncentrišu na ekonomski razvitak, a ne da zagrizu mamac", savjetovao je Grenel.

On je podsjetio da je bivši predsjednik Donald Tramp ugovorio četiri sporazuma o ekonomskoj normalizaciji između Prištine i Beograda.

"Pomagali smo da se ekonomija podigne i krene naprijed. Čak smo i dogovorili jednogodišnju pauzu u kampanjama priznavanja i povlačenjima priznavanja. Bajden je ignorisao Balkan", poručio je Grenel.

Bivši izaslanik SAD kaže da je ovo još jedna Blinkenova katastrofa i da i Albanci znaju da je Kurti problem.

"Razgovarao sam s prijateljem sa Kosova. Njegove riječi su bile: 'Nikada nije bilo ovako u prethodnih 15 godina'. Imam mnogo prijatelja sa Kosova koji su veoma ljuti na Kurtija. Bilo je mnogo više napretka na Kosovu sa Hašimom Tačijem. Ti ljudi tamo zaslužuju lidera koji želi da stvori nove poslove, a ne sukobe. Kosovo zaslužuje bolje", napisao je Grenel.