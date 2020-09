Grenel: Uvijek možete računati da će Kurti biti protiv SAD

VAŠINGTON - Specijalni predstavnik Bijele kuće za pregovore Beograda i Prištine, Ričard Grenel, izjavio je danas da se uvek može računati na to da će lider Pokreta Samoopredjeljenje Aljbin Kurti biti protiv SAD, reagujući tako na Kurtijevu kritiku nedavno potpisanog sporazuma u Vašingtonu.

"Jedno je sigurno, uvijek možete da računate da će Aljbin Kurti biti protiv SAD", poručio je Grenel na Tviteru i dodao da je Kurti "bio protiv Obaminih ideja i protiv Bušovih ideja“.

"Simbolizmom se ne plaća kirija, već poslovima", naveo je Grenel, odgovarajući na Kurtijev tvit, koji je retvitovao.

One thing is for sure, you can always count on Albin Kurti to be against the United States. He was against Obama’s ideas, and he was against Bush’s ideas. Symbolism doesn’t pay the rent; jobs do. https://t.co/o3Gv4Vn3MP