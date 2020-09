Grenel: Vidimo se u Prištini i Beogradu ove sedmice

VAŠINGTON - Sprovođenje sporazuma koji su sklopljeni sa Prištinom i Beogradom glavni su prioriteti administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je večeras specijalni predstavnik Bijele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, pred dolazak u Prištinu i Beograd sljedeće nedjelje.

''Vidimo se u Prištini i Beogradu ove nedelje'', poručio je Grenel na Tviteru.

Implementing the agreement made by Kosovo and Serbia is a top priority for the Trump Administration. See you in Pristina and Belgrade this week! https://t.co/C1i6vViRTP