Grenel objavio slike Gazivoda uz natpis Jezero Tramp

KOSOVSKA MITROVICA - Specijalni predstavnik američkog predsjednika za dijalog Ričard Grenel objavio je danas na društvenim mrežama fotografije jezera Gazivode na kojima se vidi natpis "Jezero Tramp" (Lake Trump).

Grenel je u storiju na Instagram nalogu objavio dvije fotografije sa portala Kosovo onlajn ne krijući oduševljenje zbog poteza Srba sa sjevera Kosova.

Grenel je fotografiju jezera Gazivode s natpisom "Jezero Tramp" objavio i na Twitteru uz poruku da su se obje strane "složile oko novog imena".

"Kako nazvati jezero koje je na Kosovu i u Srbiji ozbiljan kamen spoticanja uprkos kompromisu koji su osmislile SAD o pokretanju studije izvodljivosti da se stvore radna mjesta i više enrgije za region... tako da su se obje strane složile oko novog imena: Jezero Tramp", napisao je Grenel na Twitteru.

Srbi na sjeveru Kosova i Metohije danas su na Brnjačkom mostu, na putu koji povezuje Beograd i Prištinu, i na brani jezera Gazivode, postavili velike transparente kojima su predsjedniku SAD Donaldu Trampu poslali poruku podrške, zbog njegove borbe za mir i napredak u regionu i angažovanja u dijalogu Beograda i Prištine.

Na mostu je osvanuo transparent sa porukom na engleskom "Predsjedniče Tramp, kosovski Srbi zahvaljuju Vam na tome što donosite mir", prenio je portal Kosovo online.

Transparent je postavljen i na brani jezera Gazivode i na njemu piše "Jezero Tramp".

Grenel je na fotografijama označio jezero Gazivode koje se nalazi na sjeveru Kosova i američkog predsjednika Trampa.

What to call the lake that is in Kosovo and Serbia has been a serious sticking point despite the U.S. forged compromise to launch a feasibility study to create jobs and more energy for the region....so both sides have agreed to a new name: Lake Trump. https://t.co/AgeDNZ4aBd