Grlić Radman: Komšić parazitira na tuđem pravu

NJUJORK - Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je danas u NJujorku da su izjave predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića za govornicom Generalne skupštine UN neodgovorne i politički štetne i da nepotrebno dižu tenzije i usporavaju put BiH prema EU.

Komentarišući izjavu Komšića, koji je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića optužio za kršenje međunarodnog prava i uporedio ga sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Grlić Radman je rekao da je Komšić taj koji "krši međunarodno pravo jer parazitira na tuđem pravu".

Grlić Radman je rekao da je Komšić uzurpator hrvatske kvote koja proizlazi iz Dejtonskog sporazum.

"Svaki narod ima pravo da bira svog predstavnika u Predsjedništvu BiH, a Komšić nije izabran glasovima hrvatskog naroda, već je uzurpirao to pravo zbog nesavršenosti toga zakona. To što on čini je apsolutno nečuveno", rekao je Grlić Radman.

On je naveo da Komšić svojim neodgovornim izjavama čini veliku medveđu uslugu političkim liderima koji se u Savjetu ministara aktivno zalažu za evropsku perspektivu BiH, prenosi "Srna".

"BiH je dobila status kandidata zahvaljujući Hrvatskoj, koja je ostvarila sve svoje spoljnopolitičke ciljeve i gdje predsjednik Vlade Andrej Plenković posebno podržava BiH, a sada se zajedno sa drugim zemljama članicama zauzima za otvaranje pristupnih pregovora između BiH i EU", rekao je Grlić Radman.

On je istakao da su Komšićeve izjave jako štetne, jer dižu nepotrebne tenzije i usporavaju put BiH prema EU.

"Nije nam jasno u ime koga Komšić to radi i zašto to radi? Još jedanput ponavljam, on je uzurpator i štetočina, on parazitira na tuđem pravu", rekao je Grlić Radman.