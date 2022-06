Grlić Radman: Milanović je nepredvidiv, ne znamo što će biti u Madridu

ZAGREB - Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman upozorio je u utorak da su izjave predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića nepredvidive i da ne zna šta bi se moglo dogoditi u Madridu na samitu NATO-a koji će, između ostalog, biti posvećen težnjama Finske i Švedske za članstvo u vojnom savezu.

Milanović u srijedu i četvrtak učestvuje na samitu šefova država i vlada NATO-a u Madridu koji se održava u jeku velike bezbjednosne krize u evroatlantskom području koja je uzrokovana ruskom agresijom na Ukrajinu.

Hrvatski ministar spoljnih poslova upozorio je da ne zna šta se može očekivati od Milanovića.

"Radi se o tome da imamo nepredvidive izjave predsjednika i mi zapravo uopće ne znamo što će se dogoditi u Madridu", rekao je Grlić Radman, ponovivši da hrvatska vlada pozitivno gleda na težnje Švedske i Finske za članstvom u NATO-u, javila je Hina.

"Nastupio je kao netko tko ima monopol nad politikom, monopol nad vanjskom politikom i koji govori u ime Hrvatske", rekao je Grlić Radman novinarima u utorak, komentarišući postupak Milanovića kad se u aprilu usprotivio članstvu Finske i Švedske u NATO-u.

Tada je Milanović pozvao da se ulazak nordijskih zemalja u vojni savez uslovljava izmjenom Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.

"Bili smo začuđeni tom izjavom i to je kasnije naštetilo našoj reputaciji jer smo sve te izjave morali tumačiti i govoriti o tome koliko je Hrvatska zapravo predana širenju NATO saveza na one zemlje koje ispunjavaju uvjete i koje to žele", dodao je Grlić Radman.

Prema najavama, Milanović bi u Madridu trebalo bilateralno da se sastane s finskim predsjednikom i švedskom premijerkom, a prošle sedmice je finskoj premijerki Sani Marin rekao da se načelno ne protivi prijemu Finske u NATO, ali joj je istovremeno ukazao na položaj Hrvata u BiH.

U nedavnom telefonskom razgovoru s finskim kolegom, Milanović je takođe rekao da se ne protivi ulasku Finske u NATO, ali da od te zemlje očekuje razumijevanje za zaštitu prava bosanskohercegovačkih Hrvata, podsjeća Hina.

Na samitu NATO-a očekuje se donošenje odluke o novom strateškom konceptu Saveza koji će postaviti načela i zadaće NATO-a i koji bi trebalo da pripremi vojni savez za nadolazeće razdoblje.

Grlić Radman kaže da je hrvatska diplomatija pripremila predsjedniku RH "sve materijale i pozadinske informacije". Dodao je da su se "izborili" da se u strateški koncept ubace reference o bezbjednosti zapadnog Balkana te nužnosti jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda u BiH.

"Predsjednik ima sve pripremljeno. (...) Predsjedniku države ne preostaje ništa drugo nego pročitati intervencije, papire koje smo mu pripremili, odnosno govore jer će biti tih nekoliko susreta na kojima će trebati govoriti", rekao je Grlić Radman.