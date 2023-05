Grujičić: Četvoro ranjenih životno ugroženo, dva pacijenta idu kući

Četvoro ranjenih u napadima u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima u okolini Mladenovca i dalje je u kritičnom stanju, dok će dva pacijenta biti puštena kućama, rekla je ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić.

Govoreći o stanju povrijeđenih, Grujičićeva je objasnila da su vitalno ugroženi djevojčica i dječak iz škole na Vračaru, kao i M.A. (18) i S. Ј, koji su ranjeni kod Mladenovca.

"Kada je riječ o pacijentima iz škole, devojčica sa žestokim oštećenjem mozga je kritično, kao i dečak koji ima povredu vratne kičme, koga su pokušali da odvoje od mašine, ali to još neće moći. Na svu sreću, kičmena moždina mu nije prekinuta. On ima teške povrede, a njegova najveća šansa je to što je veoma mlad", izjavila je Grujičićeva za TV Prva.

Prema njenim riječima, djevojka M.A. /18/, kojoj je zbog teških povreda odstranjen dio unutrašnjih organa, direktno je ugrožena, kao i pacijent S.Ј, koji ima povrede kičme i grudnog koša.

Grujičićeva je istakla da će sa bolničkog liječenja biti pušteni jedan dječak ranjen u školi i mladić povrijeđen u okolini Mladenovca.

Ona je dodala da će dvoje pacijenata iz okoline Mladenovca imati dodatne operacije, a to čeka i djevojčicu i nastavnicu iz škole na Vračaru.

U masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru učenik sedmog razreda ubio je u srijedu osam đaka iz svog odjeljenja i čuvara, a ranio šest učenika i nastavnicu istorije.

Mladić iz Dubone kod Mladenovca dan kasnije je likvidirao troje komšija iz sela i usmrtio još petoro ljudi u Malom Orašju, a ranio 14 osoba.