Grupa Srba napadnuta u Kosovskoj Mitrovici

KOSOVSKA MITROVICA - Grupa od petnaestak Srba iz opština na sjeveru Kosova napadnuta je danas u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, dok su predavali dokumenta u Agenciji za poljoprivredu.

Na njih je fizički nasrnula grupa mlađih Albanaca, a kako prenosi Kosovo onlajn, samo srećom nije došlo do težih povreda iako su neki napadnuti flašama i noževima.

Službenik u Agenciji za poljoprivredu Šefki Bajrami potvrdio je za Kosovo online da se incident dogodio.

On nije govorio o detaljima, ali je naglasio da je najvažnije da nije došlo do težih posljedica.

"Nije se do sada ovako nešto dešavalo. Nije bilo nikad problema. Ni prošle ni pretprošle godine. Danas neki mladi ljudi, verovatno zbog situacije. Nisu iz kancelarije. Ovo će uticati na rad kancelarije, da ljudi više neće imati poverenja. Ali mislim da će i to da prođe“, rekao je Bajrami.

Po njegovim rokečima, kosovska policija je stigla kad se već sve smirilo i napravila zapisnik, ali nije još uvijek saopšteno ništa zvanično.

Kako je za Kosovo online izjavio jedan od napadnutih Srba, on je dobio nekoliko udaraca u telo i glavu.

"Bilo je nas desetak, petnaest, da registrujemo domaćinstva. Ođednom se začula glasna muzika, pominjali su Srbe, nisam razumeo. Rekli su nam da zatvaraju šalter. Krenuli smo hodnikom napolje kad su krenuli da nas udaraju. Bili su i sa leve i sa desne strane. Tražili su incident. Vikali su 'UČK', "ubij Srbina'... Krenuli su pesnicama da udaraju, flašama da gađaju. Kad smo izašli na ulicu začule se sirene policije. Svi smo izjurili i krenuli prema mostu“, priča ovaj Srbin, koji nije htio da mu se pominje ime.

On kaže da je morao da se vrati po oca koji je ostao u grupi iza, a onda je dobio još nekoliko udaraca.

"Vratio sam se po oca, on je stariji čovek, onda su me šutnuli nekoliko puta i udarili pesnicom u glavu. Srećom nisam ozbiljnije povređen. Policija je posle došla. Da li je to dogovoreno ne znam. Ne verujem da je spontano. To je kancelarije za Srbe sa severa", kaže on.