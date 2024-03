Gujon: Pogromom pokazano Srbima da za njih nema mesta, tihi pogrom još traje

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon izjavio je danas da je martovskim pogromom Srba na KiM 2004. Srbima sa Kosova i Metohije pokazano da tamo za njih nema mjesta i naglasio da je tihi pogrom Srba i dalje u toku.

Gujon je za Tanjug rekao da je pogromom "u nepovrat otišao projekat UNMIK-a se napravi multijetničko, multikulturalno i funkcionalno društvo na KiM".

Podsjetio je da je taj zločin je ostao bez kazne, i ocijenio da je zatim "dobio nagradu" tako što je tzv Kosovo proglasilo nezavisnost koju su, kako je rekao, odmah priznale vodeće zapadne zemlje.

"I to je izuzetno loša poruka za ceo svet", poručio je Gujon.

Gujon je istakao da je pogrom bio "veoma organizovan", jer je u njemu "u jednom malom Kosovu", učestvovalo 50.000 ljudi.

"Svi oni nisu bili deo OVK. To znači da je svaka porodica dala ljude kao borce, a da je ostatak ljudi podržavao te borce i svi su čutali. I onda vidite da zapravo za Srbe u takvom okruženju i pre tih pogroma, a pogotovo posle njih, nema mnogo nade da će biti mesta za njih, da će moći tu da žive", kazao je Gujon.

Naveo je da je pogrom nastao na osnovu lažne vijesti da su se tri albanska dječaka udavila kod Mitrovice zato što su ih napali Srbi, a da su tri lokalne televizije u Prištini podgrevale atmosferu i dodavali ulje na vatru.

"Pročitao sam podatak da je 12 minuta trajao taj izveštaj o navodnoj krivici Srba, a da je 30 sekundi bilo dato UNMIK-u za predstavljanje svega onoga što se zapravo desilo. Onda izvrše etničko čišćenje i dobiju nezavisnost", rekao je Gujon.

On je ukazao na to da i danas, kada se zna istina, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti objavljuje da su Srbi krivi zbog utapanja tri albanska djeteta kod Mitrovice, što je laž.

Gujon se pita sa kojom namjerom Kurti tvrdi da su Albanci su zatim pokrenuli mirne demonstracije, a da su ih Srbi napadali, čime, kako ističe, opet pravi potpuno lažnu sliku i ponovo kreira antisrpsku retoriku u javnosti.

"Tihi pogrom Srba je u toku. To je njihov cilj, od samog početka. I svi to znaju. Samo ima onih koji imaju hrabrost da o tome govore, a ima i onih kojima to odgovara i koji se prave da se to ne dešava. Ali svi znaju. I oni nisu to krili. To je njihov cilj od samog početka. Čisto albansko Kosovo, koje žele sutra da pripoje Velikoj Albaniji. I to je problem, ne samo za Srbiju, još jednom, za celu Evropu. A zašto svi u Evropi ćute o tome?", pita Gujon.

Dodao je da je iznenađen što nevladine organizacije u Evropi na današnji dan nisu izdale nijedno saopštenje, niti objavili ni jedan tvit povodom 20 godina od posljednjeg pogroma u Evropi.

Gujon naglašava da do martovskog pogroma na KiM 17. marta 2004. nigdje u zapadnoj javnosti nisu prikazivani Srbi kao žrtve.

"Tek od tada, 17. marta 2004, prvi put u zapadnoj javnosti, možemo da čujemo i da vidimo slike pogroma, slike gde su Srbi žrtve i gde se govori jasno i javno o etničkom čišćenju. Moja porodica se uvek osećala bliska sa Srbijom, bila je pogođena nepravdom koja je Srbima načinjena bombardovanjem 1999. i bili smo pozitivno iznenađeni što prvi put u dnevniku na TF1 možemo da gledamo istinu i da čujemo prvi put istinu", rekao je Gujon Tanjugu.

Gujon je dodao da su se tada prvi put čule osude ljudi iz međunarodne zajednice, ali i ističe da, osim osude, ništa nisu uradili.

