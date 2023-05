Gujon: Srbi iz dijaspore složni i privrženi svojoj Srbiji

NOVI SAD - Direktor Uprave za saradnju sa dijsporom i Srbima u regionu Arno Gujon izjavio je danas da su Srbi iz dijaspore složni i privrženi Srbiji.

Kako je saopštila ta uprava, danas i sutra u dvorani "SPENS" u Novom Sadu, održava se jubilarna 25. Evropska smotra srpskog folklora dijaspore, najveća i najznačajnija kulturna manifestacija koja okuplja mlade koji žive izvan svoje matične zemlje, u organizaciji Asocijacije srpskog folklora dijaspore.

"Od kada sam postao direktor Uprave za saradnju sa dijsporom i Srbima u regionu, svi me pitaju kako izlazim na kraj sa tom čuvenom srpskom neslogom, pogotovu u dijaspori. Međutim, ja smatram i više puta sam se uverio u to, da Srbi nisu manje složni ni od Francuza, ni od Italijana i ostalih naroda i da naša dijaspora ume da bude jedinstvena kada je to potrebno", rekao je Gujon.

On je naglasio da se danas u Novom Sadu okupilo 45 udruženja iz cijele Evrope.

"Radili su vredno mesecima zajedno, prevazilazeći sve nesuglasice i nesporazume, kako bismo, uz podršku naših institucija bili danas svi zajedno. Ovo okupljanje je pravi primer sloge i jedinstva i to je ono što je potrebno našoj Srbiji i našoj dijaspori. Hvala što ste na delima pokazali da je to moguće i pokazali svima nama pravac kojim treba da idemo", kazao je on.

Gujon je dodao da na ovogodišnjoj smotri učestvuje 2.000 učesnika u takmičarskom i revijalnom dijelu programa, navedeno je u saopštenju uprave.

Pokrovitelj ovogodišnje jubilarne Evropske smotre je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a manifestaciju su podržali Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Grad Novi Sad.