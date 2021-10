Gujon: Za mesec dana pomoć zatražilo 2.000 ljudi

​BEOGRAD - Za mjesec dana, koliko traje kampanja čiji je cilj da pomogne Srbima porijeklom iz Federacije BiH da sačuvaju svoju imovinu, pomoć je zatražilo više od 2.000 ljudi, potvrdio je direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon.

"Naša kampanja je vidljiva i efikasna. U većini slučajeva možemo da rešimo te probleme", kaže direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Arno Gujon.

On je za Radio Beograd naveo da je u FBiH u toku usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra što nije sporno, ali jeste to što se usklađivanje sprovodi u odsustvu vlasnika imovine, jer oni nisu informisani da se to radi.

"Dovoljno je da dođu dva svedoka i da kažu da određenu njivu već 20 godina obrađuje komšija, a ne pravi vlasnik. Taj komšija postaje vlasnik na osnovu održaja, a pravi vlasnik je izbrisan. Bilo je mnogo takvih slučajeva", rekao je Gujon.

On je naveo da se dešava i da se podmeću lažni kupoprodajni ugovori kojima se dokazuje da je vlasnik prodao imovinu za vrijeme rata, a onaj ko posjeduje imovinu o tome nije obaviješten.

Gujon je pozvao Srbe porijeklom iz Federacije BiH da se jave kancelarijama za pravnu pomoć koje je osnovala Republika Srpska.

"Usklađivanje traje godinama, a neko ko nije u Federaciji BiH ne može da isprati taj proces. Objavljuje se u Službenom glasniku i u lokalnim novinama. Kancelarije za pravnu pomoć mogu to da prate umesto vlasnika i da ih obaveste o tome kada je vreme da se jave", kaže Gujon.