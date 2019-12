Gurović o sukobu sa ženom: Uradila botoks pa joj je lice naduto

Milan Gurović otvorio je dušu i ispričao svoju stranu u sukobu sa suprugom koji je kulminirao prethodne večeri.

Legendarni košarkaš tvrdi da je njegova supruga slagala policiju i iznijela neistine vezane za njihov sukob.

Za početak je objasnio kako je došlo do incidenta.

"Došao sam kući iz Novog Sada i žena je počela da me vređa sa vrata. Gde si bio, pi..a ti materina, šta si radio? Bio sam u šoku šta čujem, jer sam bio u Novom Sadu kod mame i to može i ona da vam potvdi", počeo je priču Gurović za Kurir.

Milan kaže da je iskreno sve ovo i očekivao.

"Pribojavio sam se svega ovoga! Imam kod kuće anđele, dva sina i ćerku, zbog mira u kući sam ćutao iako već tri godine pokušavam da se razvedem od nje. Ona ne može da se pomiri sa tim, verovatno zbog para i svega...", rekao je Gurović.

O samim detaljima sukoba legendarni košarkaš je pričao u dahu.

"Došlo je do kontakta je me je gurnula i pljunula me pored usta. Odugrnuo sam je od sebe i to je sve! Ništa više!", kaže Gurović.

Gurović je otkrio i da li je bilo fizičkog kontakta sa kćerkom Milicom.

"Ćerku nisam pipnuo! Došla je kada je videla raspravu i uključila se u sve to. Rekao sam joj samo da se ne petlja. U svom tom ludilu moja žena je pozvala Hitnu pomoć, međutim, predomislila se, ali oni su već stigli. Tad im je rekla 'ne trebate mi, sve je okej'.

Gurović za sve tvrdi da je on žrtva u cijeloj priči.

"Ja sam žrtva! Želim da se razvedem od nje, a ona smišlja načine da do toga ne dođe. Zato je ovo i uradila, služi se svim i svačim", rekao je Gurović.

Kada je riječ o povredama supruge, Milan je rekao.

"Radila je botoks pre nekoliko dana, ako joj je i naduto lice to je od toga. Išao sam u policiju i ostao do 6 ujutru, sve sam im ispričao. Apslutno nikakvo prebijanje, ništa... Ljudi, dođite da mi slikate ruke da vidite da nema nikakvih orgebotina, modrica ili bilo čega. Slikao sam to veče odmah posle i ruke i dlanove kako bi se videlo da nemam apsolutno nikakvih tragova jer se ništa od toga nije desilo. Da se vidi da Milan Gurović nema nijednu ogrebotinu. Ništa", govori Gurović.

On kaže da nije divljak, niti neki klošar sa ulice.

"Imam akademiju košarke, apsolutno svi roditlji mogu da vam kažu kako se ophodim prema deci. Svi su uz mene. Dođite kod mene, pitajte bilo kojeg komšiju šta ima da vam kaže za mene i sve će vam biti jasno. Neće ovo oblatiti mene, nisam takav kakav sam predstavljen. Dođite, hajde, pitajte bilo kojeg komšiju šta ima da kaže za Milana Gurovića", zaključio je Gurović.

