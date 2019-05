Han: Bez rješenja bilateralnih pitanja nema članstva u EU

BEČ - Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johanes Han ponovio je danas u Beču da bez rješenja bilateralnih problema nema članstva u EU, te naglasio da je Sjeverna Makedonija pozitivan primjer u regionu da se problemi mogu riješiti, a sjeverno-makedonski premijer Zoran Zaev istakao je da bi rješenje koje su Skoplje i Atina pronašli za dugogodišnji spor mogao biti ohrabrenje Beogradu i Prištini da nastave dijalog.

Han je, govoreći na skupu "Nove perspektive Sjeverne Makedonije" u organizaciji Bečkog ekonomskog foruma (VEF), kazao da je trenutno Sjeverna Makedonija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nema sporove sa susjedima i da je time stabilnija od ostalih dijelova regiona.

"Stalno me pitaju ko će prvi pristupiti EU, a moj odgovor je uvijek isti - radi se o procesu zasnovanom na zaslugama, o regata principu i brzina pristupa zavisi od toga ko najbrže napreduje na tom putu.

Počeli smo pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom i trenutno te zemlje su formalno najnaprednije na ovom putu, ali to ne isključuje mogućnost da će Sjeverna Makedonija uspjeti da nadoknadi zaostatak koji ima, jer je jedina zemlja koja nema nijedan bilateralni spor sa susjedima.

U strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan smo jasno rekli da prihvatamo nove članice samo ako nemaju bilateralne konflikte. Nismo spremni da uvozimo konflikte", poručio je on.

Ukazao je da u Sjevernoj Makedoniji postoji i politička stabilnost, jer je opozicija spremna na dijalog u skupštini, što bi, kako je konstatovao, želio i drugim zemljama regiona.

"U poređenju sa drugima situacija u Severnoj Makeodniji je bolja, jer se tamo opozicija ponaša kao prava opozicija, konstrukivna je i učestvuje u parlamentu u političkom životu, na način kako se očekuje u jednoj zreloj demokratiji. Poslednji predsednički izbori su dokazali da je moguće zajednički napredovati", objasnio je Han.

Rekao je da je taj napredak urodio plodom i da najpre predstoji pristup Sjeverne Makedonije NATO, što bi, kako je dodao, trebalo da se dogodi do iduće godine.

To jeste važan korak, ali, kako je konstatovao, još važniji je drugi korak, a to je evropska perspektiva.

Izrazio je nadu da će uspjeti da uvjeri skeptične članice da se otvore pristupni pregovori sa Skopljem što pre, i kazao da je uverene da će to usljediti još prije leta, te da će prva poglavlja moći da se otvore do kraja godine.

Najavio je da će se, u skladu sa novom metodologijom, otvoriti poglavlja 23 i 24, koja će biti i posljednja zatvorena u pristupnom procesu.

Ukazao je da su ta poglavlja važna i da njihovo otvaranje podstiče investicije, a kao primjer je naveo Srbiju.

"U Srbiji smo nakon otvaranja tih poglavlja vidjeli više ne samo evropskih već međunarodnih investicija, jer je postojala veća sigurnost pravnog razvoja i okruženja nego ranije", objasnio je Han.

On je istakao da je najveći izazov u regionu odliv mozgova i da to treba spriječiti kroz osnaživanje ekonomije, kreiranje radnih mjesta i većom perspektivom.

Takođe je ukazao da, iako svi govore o Kini i Rusiji u regionu, najveći investitor je, po broju firmi, ipak EU, a i Austrija.

Sjeverno-makedonski premijer Zaev objasnio je da je spor sa Grčkom riješen na način da su dvije strane prihvatile da dijele zajedničku istoriju.

"Kada smo prihatili da dijelimo zajedničku istoriju to nam je otvorilo mogucnost za budućnost. Sada smo zemlja sa novim imenom, našli smo rešenje za škakljivo pitanje o identitetu i imenu, ali na najbolji način za budućnost novih generacija u obe zemlje. Pronašli smo mogućnost kako da se priznamo, da razdvojimo Makedonce u dve zemlje. Mi smo stvarno severni deo istorijskog regiona. To je dobar primer rešenja koje može biti primenjeno na druge delove sveta sa istim problemima", uvjeren je on.

Izrazio je nadu da će ovaj pozitivan primjer doprinijeti da se nastavi dijalog Beograda i Prištine i kasnije reši i problem u Bosni i Hercegovini, što je ocijenio veoma potrebnim za cijeli region.

Zaev je rekao da je Sjeverna Makedonija zemlja koja je otvorila dijalog sa opozicijom u traženju rješenja za sve probleme, izgradila društvo u kojem učestvuju sve manjine u gradnji zajedničkog života.

Naglasio je da sada Skoplje očekuje punopravno članstvo u NATO, jer će to Sjevernoj Makedoniji, kao multietničkoj zemlji osigurati više stabilnosti i donijeti sigurnost da neće više biti ratova, a to članstvo imaće i pozitivne efekte po cijeli region.

Paralelno tome, kaže, da napreduje i na putu ka članstvu u EU, te da očekuje da će, i pored izbora za Evropski parlament, još ovog leta Skoplje moći da dobije pozitivno mišljenje za početak pristupnih pregovora.