Han: Dobar sastanak sa Vučićem u Briselu

BRISEL - Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johanes Han saopštio je na Twitteru da je dobro protekao sastanak koji je zajedno sa predsjednikom Evropske komisije Žan Klod Junkerom imao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu.

"Izrazili smo čvrstu posvećenost evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i uvjerenje da će razočaravajući ishod sa nedavnog Evropskog saveta uskoro biti preokrenut", naveo je Han na Twitteru.

Han je objavio i fotografije sa Vučićem, a predsjednik Srbije je njegovu poruku "retvitovao" na svom nalogu.

Vučić se sa Hanom i Junkerom sastao u Briselu.

Good meeting w/ President of #Serbia, @predsednikrs, together w/ President @JunckerEU. We expressed our firm commitment to the #EuropeanPerspective of the #WesternBalkans, and the conviction that the disappointing outcome at recent #EUCO will be reversed soon. pic.twitter.com/jFWKbp9imy