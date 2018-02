Han: Najbolja prilika za građane Srbije, EU neće uvoziti sporove

BEOGRAD - Prvi put je Srbija dobila indikativan vremenski okvir za pristupanje EU i zato može i treba da iskoristi ovu priliku, rekao je danas komesar za proširenje Johanes Han i dodao da su to dobre vijesti za Srbiju i njene građane.

Han je na pres konferenciji sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, sa kojim je razgovarao više od sat i po, dan nakon usvajanja nove strategije proširenja EU, na zapadni Balkan, rekao da nije slučajno što je već danas došao u Beograd.

"To pokazuje našu posvećenost pristupanju EU. Prvi put je Srbija dobila indikativan datum i u tom smislu ima realnu perspektivu u EU i jedinstvenu priliku da to iskoristi, naravno uz instrumente i strateške ciljeve pristupanju. Šansa leži u rukakama Srbije i ona to treba da iskoristi", poručio je.

Neophodno je, dodao je, da se još mnogo toga uradi, prije svega na planu vladavine prava, pravosuđa i ostalih prava, i to ne treba da bude samo na papiru.

Sada, kako je primijetio, međutim, ne samo da može da se kaže da postoji perspektiva učlanjenja, već da je "to najbolja prilika i najbolja perspektiva za građane Srbija".

Zato su, primijetio je, opravdani svi napori koji se čine, ali je ponovio već poznati stav EU da neće uvoziti bilateralne sporove.

"Srbija mora da riješi i nesumnjivo primijeni pravno obavezujući sporazum o stabilizaciji s Kosovom i sve sto možemo uradićemo da pomognemo, kao i u rješavanju drugih pitanja, pograničnih prije svega, sa susjedima", poručio je.

Uz zahvalnost Vučiću na hrabrosti da pokrene unutrašnji dijalog o, kako je rekao, "tzv.Kosovu", Han je rekao da se to ne tiče samo budućnosti Srbije već i bezbjednosti i mira u regionu.

"Srbija ima možda najznačajniju ulogu i svi napori će donijeti prve rezultate, a to je i puna normalizacija odnosa s Kosovom", rekao je Han, najavljujući da će sutra o svim tim pitanjima razgovarati s opozicijom, medijima, civilnim sektorom, a za kraj mjeseca najavio novu posetu Srbiji zajedno s Junkerom, da, kako je rekao, zajedno izrazimo posvećenost Unije priključenju".