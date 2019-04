Han: Nije moguće "balkansko proljeće"

BRISEL - Komesar za pregovore o pristupanju Johanes Han očekuje da dijalog Beograda i Prištine izađe iz ćorsokaka i rezultira sporazumom, koji će, kaže, biti definisan na stotinama strana.

On je naglasio da se nada skorom nastavku dijaloga Beograda i Prištine.

"Postoji zastoj u dijalogu Beograda i Prištine i ja se nadam da ćemo uskoro to moći da prevaziđemo. Rješenje za ovo pitanje i cilj pravnoobavezujućeg sporazuma je osnovni preduslov i za mnoge regionalne projekte koji zahtijeva razjašnjenje budućih odnosa", poručio je Han.

Sporazum između Makedonije i Grčke ima imeđu 35 i 40 strana, podsjeća Han i procjenjuje:

"Ne očekujem da će budući sporazum Beograda i Pritšine biti manji, vjerovatno će imati stotine strana. Šta god da bude rezultat on mora da bude održiv, da doprinese razvoju cijelog regiona i da ne utiče na treće strane", poručio je Han.

Johanes Han je tokom debate o ”Budućnosti EU politike proširenja” u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta ponovio da EU neće u članstvo primati zemlje sa otvorenim bilateralnim problemima.

Evropski komesar je naglasio da je i pored povremneih "koraka unazad" na Zapadnom Balkanu postoji opšti napredak u oblasti ekonomije, vladavine prava i pomirenja.

"Sada kad dođe do porobelma prirodna reakcija je da oni koji su nadležni uzmu telefon, pozovu, razgovaraju i pokušaju da smire situaciju. Čak i to prije nekoliko godna je bilo nemoguće i došlo bi do nasilja. To je jasan napredak", ocenio je Han.

Komesar Han je naglasio da je u osnovi i fokusu politike proširenje EU napredak u oblasti ekonomije i vladavine prava.

Odgovarajući na pitanje o odnosima Srbije kao zemlje kandidata za članstvo i Rusije Han je naveo da jedna od tačaka pristupnih pregovora govori o tome da svaki pratner na kraju pregovora mora da "100 procentno podržava spoljnu politiku EU".

"Ako to nije slučaj ne može da pristupi EU", odgovorio je Han.

Johanes Han je takođe odbacio i navode o mogućem postojanju ”balkanskog proljeća” u regionu.

”Ne bih koristio izraz 'balkansko proljeće', jer demonstracije u Srbiji, Albaniji i Crnoj Gori imaju različite povode. Unutrašnje politika dosta utiče na nezadovoljstvo, ali razlozi protesta su različiti od jedne zemlje do druge”, ocenio je Han.

Najavio je i da će Evropska komisija krajem maja predstaviti godišnje izvještaje o napretku zemlja u procesu proširenja.

Han je takođe najavio da će Komisija za Sjevernu Makedoniju i Albaniju predložiti ulazak u pripremnu fazu pristupnih pregovora i pozvao zemlje članice da bez straha podrže nastavak procesa proširenja koji je prema njegovim riječima zapravo ”zaokruživanje EU”.

"Ubijeđen sam da procesi institucijalne reforme EU i proširenja EU mogu da se odvijaju paralelno jer će oba zahtjevati godine da se realizuju. Gubljenje vremena je ako bi se prvo čekalo na institucionalnu reformu EU jer i onako se ne radi o proširenju već o zaokruživanju Unije", zaključio je Han.

On je podsjetio da su pregovori sa najmlađom članicom EU Hrvatskom trajali osam godina i da se očekuje da će pregovori sa budućim zemljam članicama trajati duže.