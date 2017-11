Han: Normalizacija odnosa sa Prištinom preduslov za Srbiju u EU

BERLIN - Evropski komesar za politiku proširenja Johanes Han izjavio je danas da je prerano govoriti o tome kako će izgledati konačna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, što je preduslov da Srbija postane članica EU.

"To znači da Srbija mora normalizovati svoje odnose sa Kosovom, a sada je prerano govoriti kako će to izgledati. Naravno, to je jedan od uslova i pogrešno je misliti da sve zavisi isključivo od toga. Treba ispuniti još dosta toga. Mnogo treba da se uradi na polju vladavine prava. O mnogim drugim poglavljima treba da se pregovara i dosta toga promeni", rekao je Han, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa.

Upitan da li to znači da će se prijem Srbije u EU podudariti sa završetkom procesa normalizacije odnosa sa Prištinom, Han kaže da je tačno nešto sasvim suprotno: "Normalizacija sa Kosovom je preduslov da Srbija postane članica EU".

A na pitanje da li to što je predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker pomenuo nedavno 2025. godinu znači da će Srbija i Crna Gora, kao lideri u regionu, biti izdvojene od ostalih zemalja. Han kaže:

"Ne, nije tako. Ako obratite pažnju na Junkerov govor, on nije pomenuo samo lidere u regionu, iako su ove dvije države spomenute na papiru. To jasno upućuje na činjenicu da te dvije zemlje, Srbija i Crna Gora, već pregovaraju. Tu se one razlikuju od ostalih država. Lično se uzdržavam od bilo kakvih kvalifikacija. Ono što se računa jeste razvoj svake zemlje".

Vjeruje, kaže, da svaka zemlja napreduje prema evropskoj perspektivi: neke su naprednije, a ostale moraju još da se angažuju i obave domaće zadatke kako bi pripremile teren.

"Načelno, vidim da su gotovo sve zemlje na dobrom putu", rekao je Han.

Dodaje je da, doduše, misli da u Bosni i Hercegovini treba još da se uradi.

"Nadam se da ćemo ubrzo dobiti odgovore na naš upitnik. To je nešto što građani te zemlje očekuju od svojih političkih lidera - da vide da politčki lideri imaju kapacitet i spremnost do odlučuju. Oni žele evropsku perspektivu", naveo je evropski komesar.

Ostale zemlje su, kaže Han, na dobrom putu.

"Ova strategija će pokriti evropsku perspektivu za sve države Zapadnog Balkana. Veoma je važno istaći da se radi o evropskoj perspektivi za sve zemlje, a ne samo za dvije ili tri", kazao je Han.

Govoreći o Kosovu, Han kaže da on, naravno, ne može da ignoriše geostrateške i geopolitičke događaje ali ono što Komisija može da uradi - a što upravo sa posvećenošću i radi - jeste da pomažemo Kosovu da pripremi teren za buduće članstvo u EU, tako što će poboljšati zakonsku strukturu, ekonomski učinak, podići prihode, što je važno u slučaju Kosova jer jedna trećina dohotka dolazi iz carine koja neće postojati u zajedničkom tržištu.

Han je, naime, tako odgovorio na pitanje da li strepi da postoji rizik da Kosovo zaostaje, imajući u vidu da se osim Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje sa Kosovom ne može ići dalje i da li postoji neki način da Komisija ozbezbijedi da Kosovo ne zaostaje dok ostali napreduju,a sve u svijetlu dešavanja u Kataloniji i problema sa petorkom u EU koja ne priznaje kosovsku nezavisnost.

"Jedna trećina nacionalnog dohotka ne može se zameniti preko noći, zato time treba da se pozabavimo mnogo ranije. Ovako, po mom mišljenju, možemo konkretno podržati Kosovo u pripremama terena za buduće članstvo u EU. Kosovo je deo svih ovih priprema koje vode ka regionalnom ekonomskom prostoru. To je još jedan dokaz naše snažne posvećenosti evropskoj perspektivi Kosova", naveo je Han.

Kada je riječ o Makedoniji koja se i dalje suočava sa sporom oko imena, Han je rekao da se prethodna vlada obratila Grčkoj da rade na mjerama izgradnje zajedničkog povjerenja.

Razumije, kaže, da sada postoje neke političke prepreke, ali kao uvijek u životu: kada postoji volja postoji i rješenje.

Upitan da li to znači da makedonski put ka Briselu za Skoplje treba biti preko Atine, Han kaže da ima mnogo načina da se ide prema Briselu, te da je optimista i da će se rješenje za to desiti.