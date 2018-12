Han: Pozvaću Prištinu da odblokira saradnju i trgovinu u regionu

BEOGRAD - Evropski komesar Johanes Han poručio je danas da će sagovornike u Prištini pozvati da odblokiraju regionalnu saradnju i trgovinu i ukazati da je potrebno što prije se vratiti dijalogu.

On je to napisao na društvenoj mreži Twitter poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Dobar sastanak sa predsjednikom Srbije u Beogradu, gdje smo razgovarali o uvođenju taksi na robu iz Srbije i BiH od strane Kosova, što predstavlja kršenje CEFTA i REA (regionalna ekonomska zona) i reginalne saradnje. Složili smo se da je hitno potreba deeskalacije", napisao je još Han.

Good meeting with @predsedniksr @avucic in #Belgrade where we discussed the introduction of tariffs on goods from #Serbia and #BiH by #Kosovo, which obstructs #CEFTA, #REA, regional cooperation. We agreed on the urgent need for de-escalation. 1/2 pic.twitter.com/YmM1nNNKwW