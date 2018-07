Han: Prije ljetne pauze o viznoj liberalizaciji KiM

LONDON - Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han izjavio je u Londonu da će EU prije ljetne pauze u radu biti donijeta odluku o liberalizaciji vižnog režima za državljane koji imaju kosovski pasoš.

"Siguran sam da ćemo održati obećanje i da ćemo prije ljetne pauze donijeti odluku", rekao je Han odgovarajući na pitanje novinara u Londonu kada ta odluka može da se očekuje.

Upitan o značaju Berlinskog procesa Han je ocijenio da je to važna inicijativa za saradnju unutar regiona i da se ispostavilo da je veoma efikasan.

"Sada smo počeli da sprovodimo projekte ali još mnogo rada je preostalo. Dobro je što je to mogućnost da se zemlje spremaju za evropsku perspektivu", rekao je Han.

Takođe je naveo da je u došlo i do napretka kod država Zapadnog baklana, napominjući da ponekad politička volja opredjeljuje spremnost za djelovanje, ali da smatra da sada ima određenog napretka.

"Nakon putovanja po regionu sa predsjednikom Evropske komisije Žan Klod Junkerom i Samita u Sofiji, došlo je do inicijative premijera da im se mjesečno šalju izvještaji o napretku i šta treba da rade dalje. To sam uradio već četiri puta i dobio sam ne samo odgovore već i akcije. Mislim da je to dobro", napomenuo je Han.

Prema njegovim riječima, dosta toga je u nekoliko prethodnih mjeseci urađeno u regionu.