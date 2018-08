Han: Pristupni pregovori će ubuduće trajati duže

BEČ - Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han ukazuje da će pristupni pregovori u budućnosti duže trajati nego što je ranije bio slučaj.

"Kvalitet ispred brzine", kazao je Han u intervjuu austrijskom dnevniku "Tiroler tagescajtung".

Rekao je da su članstva zemalja kao što su Mađarska i Rumunija "mnogo toga pokazala".

"Na kraju bolnog procesa građani žele vladavinu prava, kao što se vidjelo na protestima u Rumuniji protiv korupcije", naveo je Han.

Rekao je da je EU izvukla pouke iz dosadašnjih pristupnih procesa.

"Procesi koje podstičemo na Zapadnom Balkanu trebalo bi da dobiju mnogo veći nivo nepovratnosti kada je riječ o uspostavljanjuu vladavine prava i borbi protiv korupcije", objasnio je Han.

On je, kada je riječ o glasinama da će poslanik u Evropskom parlamentu Otmar Karas biti glavni favorit za sljedećeg komesara iz Austrije, rekao da se ne bavi time.

"Toliko imam obaveza da me se to tiče kao kada u Kini padne biciklo", objasnio je on.