Han: Strategija EU nije blanko ček

BEOGRAD - Evropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je danas u Beogradu da nova Strategija proširenja EU za Zapadni Balkan nije "blanko ček" i da je za članstvo u Uniji potrebno ispuniti sve uslove, posebno one koji se odnose na vladavinu prava i normalizaciju odnosa s Prištinom.

Na konferenciji "Strategija za Zapadni Balkan Otvaranje puta ka pristupanju EU" Han je rekao da je 2025. godina indikativan datum a ne uklesan u kamenu i da će zemlja ako ispuni uslove "potencijalno biti spremna za članstvo do tog datuma".

"To ne znači da Srbija može da sačeka da dođe taj trenutak, to nije blanko ček, potrebne su brojne reforme", kazao je Han, dodajući da "vjerodostojna perspektiva podrazumjeva vjerodostojne kredibilne reforme".

U strategiji se, dodao je, jasno kaže šta se mora učiniti da bi se ispunili uslovi.

"Strategija nije nikakav poziv niti mogućnost da dobijete neki popust, već nam daje smjernice ka EU integracijama", rekao je Han.

Han je rekao da će proces pridruživanja zavisiti od "snage Srbije da realizuje reforme, prije svega u vladavini prava".

"Nije riječ samo o pukom usvajanju zakona, već vladavina prava predstavlja transformativne procese, jačanje nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa, jaču borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, stvaranje okruženja koje će garantovati slobodu govora i izražavanja. Sve će to imati opipljiv uticaj na živote građana", rekao je Han.

Evropski komesar je rekao i da EU neće prihvatiti da uveze neriješena bilateralna pitanja i da zato Srbija mora da riješi bilateralne sporove i pitanja u vezi s granicama.

"Jasno se kaže u Strategiji da Srbija mora nepovratno da riješi i zaključi pravno obavezujući sporazum (sa Kosovom) prije nego što stupi u EU", rekao je Han.

Han je rekao da "u narednih nekoliko mjeseci treba da se omogući dijalog da bi dva partnera došla do rješenja".

"Ima mnogo mogućnosti za pravno obavezujući sporazum ali je preuranjeno da bismo govorili o konkretnom rejšenju", kazao je Han.

Prema njegovim riječima, strategija EU i Kosovu daje perspektivu i treba je vidjeti kao motivaciju da Kosovo radi na rešenju sa Srbijom koje će dovesti do normalizacije odnosa.

"Do sada se na Kosovu govorilo da dijalog služi samo interesima Srbije, ali sada strategija vrlo jasno kazuje da je i u interesu Kosova da dođe do pozitivnog rješenja jer će to utrti put evropskoj integraciji Kosova", rekao je evropski komesar.

Dodao je da svi uslovi moraju da se ispune i da rejšavanje bilateralnih pitanja ili normalizacija odnosa s Kosovom ne može da kompenzuje neispunjavanje drugih kriterijuma.

Povodom izostavljanja drugih datuma osim 2025. iz strategije, Han je rekao da se ne treba vezivati za datume, jer ako se takvi datumi ne ispune "to možete stvoriti frustraciju i razočarenje".

"EU treba da pruži pomoć državama Zapadnog Balkana da idu napred, tako da ne bi trebalo da govorimo o konkretnim datumima, važno je da se rezultati proizvode i završavaju zadaci", kazao je Han.

EU će se više angažovati u regionu, rekao je Han i dodao da je EU projekat mira, stabilnosti i prosperiteta i da može da bude potpuna kada region Zapadnog Balkana postane njen dio.

"Ubijeđen sam da unifikacija Evope koja je počela još 1989. može biti potpuna s pristupanjem Zapadnog Balkana u EU. To je zajednički put ali od vas zavisi da lil ćete napraviti rezultate", rekao je Han.

Na pitanje novinara o slobodi medija u Srbiji, Han je rekao EU "radi na tome" i da vjeruje u vladavinu prava koja uključuje slobodu izražavanja i medija.

"Ima određenih manjkavosti ili propusta, kao i u drugim državama, koje treba rješavati. Nije sve povezano s političkom situacijom nego i sa ekonomskom", rekao je Han.

On je dodao da je dobra ekonomija potrebna za postojanje konkurencije i omogućavanje novinarima da rade za nezavisne medije.