Han o referendumu: Politički lideri da poštuju "ovu odluku"

BRISEL - Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han oglasio se na Twitteru povodom referenduma u Makedoniji, koji je danas održan u toj državi, i poručio da sada očekuje od svih političkih lidera da poštuju "ovu odluku".

"Referendum u Makedoniji: Čestitam onim građanima koji su glasali na današnjem konsultativnom referendumu i iskoristili svoje demokratske slobode. Sa značajnim brojem glasova 'za', postoji široka podrška za Prespanski sporazum i evroatlantski put te države", napisao je Han.

"Sada očekujem od svih političkih lidera da poštuju ovu odluku i da idu napred sa najvišim stepenom odgovornosti i jedinstva u svim partijama, u interesu države", naveo je Han na Twitteru.

Johanes Han je prvi evropski zvaničnik koji je prokomentarisao rezultate današnjeg referenduma u Makedoniji.

U EU kažu da će sa zvaničnim saopštenjem povodom referenduma izaći u ponedjeljak, pošto se objavi izjveštaj Kancelarije OEBS za demokratske insitucije i ljudska prava koja je nadgledala sprovođenje referenduma u Makedoniji.

Referendum in : I congratulate those citizens who voted in today's consultative referendum and made use of their democratic freedoms. With the very significant "yes" vote, there is broad support support to the #Prespa Agreement + to the country's #Euroatlantic path. 1/2