Haos i gužve u Beogradu za vrijeme policijskog časa, 50 osoba kažnjeno

BEOGRAD - Više od 100 automobila i vozača GSP-a čeka u redu dok ih desetak policijskih patorla provjerava na Gazeli u Beogradu.

Policijska kontrola na beogradskom mostu Gazela popodne napisala je prekršajne prijave protiv 50 lica, jer su se svojim vozilima zatekli napolju nakon početka policijskog časa u 15 sati, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

Svi su privedeni sudiji za prekršaje koji će ih procesuirati u skraćenom postupku.

Kontrola na Gazeli bila je u toku i oko 19 sati.

Pripadnici MUP-a zaustavljaju svako vozilo, traže dozvole za kretanje tokom policijskog časa i zatim provjeravaju njihovu vjerodostojnost.

Za kršenje policijskog časa, odnosno mjere Vlade o zabrani kretanja na javnom mjestu vikendom od 15 sati do 5 sati ujutru, a radnim danom od 17 do 5, zaprijećena je kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

Ova novčana kazna može da bude preinačena u zatvorsku kaznu tako da se svaki dan zatvora računa po 1.000 dinara.