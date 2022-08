Haos na ulicama Skoplja: Ulice pod vodom, vjetar obarao stabla

SKOPLJE - Snažno nevrijeme praćeno olujnom kišom, gradom, grmljavinom i vjetrom zahvatilo je danas Skoplje i druge dijelove Sjeverne Makedonije.

U glavnom gradu mnoge ulice su pod vodom, a vjetar je obarao stabla i nosio krovove, prenose lokalni mediji.

Više automobila zagljavljeno je u vodi.

Currently in post thunderstorm in Skopje - streets have flooded and trees fallen pic.twitter.com/dOjz88hAvN