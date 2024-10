Haos u Zagrebu: Prijetio policajcima, pa se skinuo u sudnici

Nakon što je zagrebačkom zatvoru Remetinec poslao prijeteći imejl, uhapšeni muškarac je danas izazvao pometnju u sudnici kada je skinuo svoju odjeću i pokušao da napadne sudiju.

"Istina je, riječ je o zatvoreniku koji je nedavno prijetio pravosudnim policajcima. Danas je imao ročište u Opštinskom kaznenom sudu upravo zbog te prijetnje. U jednom trenutku je skinuo pantalone i donji veš, to se dogodilo u sekundi. Policajci su odmah reagovali i spriječili ga da napravi problem", rekao je RTL-u Jelenko Krešo, potpredsjednik Sindikata pravosudnih policajaca Hrvatske.

On je dodao da je sreća to što su muškarcu ostale lisice na nogama pa ga je to spriječilo da izazove još ozbiljniji incident.

"Često sudije traže da se zatvorenicima skinu lisice i sa nogu, što nama - pravosudnim policajcima - otežava posao. Danas se muškarac u trenutku skinuo nag, a zbog lisica nije mogao da napravi veću glupost. Samo rijetke sudije poslušaju našu sugestiju da se nekome ne skidaju lisice i sa nogu", rekao je Krešo uz objašnjenje da uvijek polaze od toga da se nikad ne zna šta je nekom čovjeku u glavi i šta sve može da uradi, prenosi Tanjug.

RTL podsjeća da je taj muškarac poslao imejl u Remetinec, gdje je ranije služio kaznu, i u njemu napisao: "Kada me sljedeći put budete vodili na sud, sve ću vas pobiti!".

