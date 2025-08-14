Haos u centru Beograda: Sukobi ispred Generalštaba (VIDEO)

Protest „Večeras pucate po šavovima“ u Beogradu večeras je prerastao u dramatične scene ispred Generalštaba i u Ulici kneza Miloša.
Oko 21.40 časova, grupa građana bacila je baklje prema pristalicama SNS-a. Odmah potom iz pravca prostorija stranke odjeknuli su vatrometi. Eksplozije i dim natjerali su okupljene da se razbježe.
DW reporter Filip Đorđević je kod Generalštaba u Beogradu. Evo šta kaže. pic.twitter.com/cX3Uaeuh4x— DW Balkan BHS (@dw_balkan) August 14, 2025
Prije toga, naprednjaci su građane gađali flašama i petardama. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se grupa muškaraca sa drvenim palicama, letvama, motkama i štanglama, okupljena ispred SNS prostorija.
Na licu mjesta primijećen je i bivši rukometaš Vladimir Mandić.
Kod Generalštaba došlo je do incidenta kada je na okupljene ispaljen vatromet i bačeni topovski udari. pic.twitter.com/9PPdQTaS9D— NIN (@NedeljnikNIN) August 14, 2025
Žandarmerija je odmah reagovala – potisnula je građane prema zgradi Vlade Srbije i formirala kordon između dvije suprotstavljene strane. Napetost je ostala visoka, a policijsko obezbjeđenje raspoređeno duž cijelog Kneza Miloša.