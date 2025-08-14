Ex-Yu

Haos u centru Beograda: Sukobi ispred Generalštaba (VIDEO)

Foto: Tanjug | Haos u centru Beograda: Sukobi ispred Generalštaba (VIDEO)

Protest „Večeras pucate po šavovima“ u Beogradu večeras je prerastao u dramatične scene ispred Generalštaba i u Ulici kneza Miloša.

Oko 21.40 časova, grupa građana bacila je baklje prema pristalicama SNS-a. Odmah potom iz pravca prostorija stranke odjeknuli su vatrometi. Eksplozije i dim natjerali su okupljene da se razbježe.

Prije toga, naprednjaci su građane gađali flašama i petardama. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se grupa muškaraca sa drvenim palicama, letvama, motkama i štanglama, okupljena ispred SNS prostorija.

Na licu mjesta primijećen je i bivši rukometaš Vladimir Mandić.

Žandarmerija je odmah reagovala – potisnula je građane prema zgradi Vlade Srbije i formirala kordon između dvije suprotstavljene strane. Napetost je ostala visoka, a policijsko obezbjeđenje raspoređeno duž cijelog Kneza Miloša.

