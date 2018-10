Haradinaj: Ideja o korekciji granica "umrla"

PRIŠTINA - Kosovski premijer Ramuš Haradinaj smatra da je ideja korekcije granice između Kosova i Srbije pogrešna i da je kategorički protiv toga, prenosi RTS.

"Mislim da su faktori odlučivanja shvatili da nema mesta za takvu opciju. Tači je rekao da ako neko ima alternativu, on je voljan da sasluša. Mislim da postoji alternativa, a to je da dve države žive u miru, a ne da se pregovara o Kosovu, jer to nije mir, to je nestabilnost", rekao je Haradinaj.

Precizirao je da je za njega alternativa život u miru sa Srbijom.

"Možda to neće zadovoljiti apetite Beograda, ali moram da se zaustavim negde, a mislim da je alternativa poštovanje sadašnjih granica, teritorije i obostrano priznanje", istakao je Haradinaj.

On smatra da je korekcija granica kao opcija "umrla".

"Niko nije spreman da uđe u takve eksperimente. Ne verujem da bi neko prihvatio da igra te igre na globalnom nivou", rekao je Haradinaj.

(NN/rts)