Haradinaj: Optužnice nema, takse ne dam

PRIŠTINA - Kosovski premijer Ramuš Haradinaj koji je pre tri dana podneo ostavku na tu funkciju kaže za RSE da optužnice protiv njega u Hagu nema i da je morao da podnese ostavku.

Ramuš Haradinaj je ostavku podnio, kako objašnjava Radio Slobodnoj Evropi, jer je za njega neprihvatljivo da se pred istražiocima Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, koje ga je pozvalo kao osumnjičenog, pojavi kao premijer.

Rekao je da svoja politička uvjerenja neće mijenjati, kao i da takse od sto odsto na proizvode iz Srbije ne bi trebalo ukidati sve do priznanja kosovske nezavisnosti.

Prema njegovim riječima, važno je i da se sada na Kosovu u što kraćem vremenskom roku, za oko dva mjeseca, održe izbori.

"Ne vjerujem da postoje razlozi da se s time odugovlači puno. Važno je, ne zbog vakuma u vladavini, već je važno da se narodu što prije pruži prilika da odluči", kaže Haradinaj.

Rekao je i da trenutno privodi kraju zvanična pisma za predsjednika Kosova i predsjednika Skupštine.

"Po protokolu, to su zvanična pisma koja se mogu poslati danas, ili sutra. Razmatramo ustavnu osnovu o ostavci, jer se radi o ostavci bez izglasavanja nepovjerenje vladi. Razmatramo kako to da objasnimo", istakao je Haradinaj.

On je u intervjuu rekao i da mandat vraća narodu, jer ga je od njega i dobio i da, između ostalog, zbog toga neće mijenjati svoje dosadašnje stavove.

"Zapravo, ja sam držao jedan principijelan stav naroda, a ne vlasti u ovom slučaju, i nadam se da onako kako smo bili zajedno za Trepču i za Vojsku, jer smo u ta dva slučaja pokazali potpuno jedinstvo, da ćemo biti zajedno protiv podjele Kosova i da nećemo dopustiti 'Dodik republiku' na Kosovu i da nećemo da damo tržište bez priznanja", rekao je kosovski premijer u ostavci.

Na pitanje da li ima optužnice protv njega u Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu, koje bi trebalo da se bavi zločinima počinjenim nad Srbima i drugim nealbancima, Haradinaj kaže da nema optužnice protiv njega.

"Mi smo mlada država i mi stvaramo, da kažem, našu državnu doktrinu. Nisam htio da se Kosovu prepiše jedan ovakav trenutak. A potom, radi se i o mojoj ličnoj časti, časti albanskog borca. Ja sam dokazao nevinost dva puta i zato sam donio tu odluku", izjavio je Haradinaj.

Bilo mu je postavljeno i pitanje da li sada, pod ovim okolnostima, kada je Kosovo sa vladom u ostavci, očekuje da se nastavi dijalog sa Beogradom na neki način, a on je odgovorio:

"Nemamo stav protiv dijaloga. U kakvoj god etapi, u koje god vrijeme, Kosovo i ovako obavlja svoje funkcije. Ali, dijalog je bezuslovan, i ne dijalog o podjeli i ‘Dodik republici’, već dijalog o recipročnom priznanju unutar postojećih granica i o međusobnom poštovanju. To se odnosi i na tržište, ukoliko se ono vrati Srbiji, ukinuće se taksa u slučaju priznanja."

Još jednom je ponovio da je svjestan implikacije odluke o uvođenju takse na robu iz Srbije.

"Od prvog dana sam vidio u kojim dimenzijama će se te implikacije desiti, ali, nemam drugo rješenje osim toga da je to alternativa zamjena za priznanje, ili da damo dio teritorije ili 'Dodik republiku" na Kosovu. To je neprihvatljivo za Kosovo", dodao je on.