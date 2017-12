Haradinaj: Rusija ne može u dijalog, odavno se povukla

PRIŠTINA– Kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je danas da Rusija ne može da se uključi u dijalog jer se odavno povukla iz kosovskog pitanja, da je pitanje priznanja Kosova važnije od pitanja ZSO i naveo da poštuje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, iako ga lično nije upoznao, jer se bori za svoj narod.

Haradinaj je, u emisiji "Slobodno srpski", koja se emituje na mreži srpskih televizija na Kosovu i Metohiji, istakao da Rusija ne može da se uključi u dijalog Berograda i Prištine jer se ona kako je kazao za razliku od Amerike odavno povukla iz kosovskog pitanja .

"Rusija nema nikakvu ulogu ovdje i nije potrebno niti prihvatljivo da dovedemo nekog ko nema ulogu i ko nije uključen“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, s druge strane SAD sve vrijeme su bile uključene u dijalog Beograda i Prištine, i dodao da traže veću posvećenost Vašingtona u tom dijalogu.

"Tražimo njihovu pažnju na ovu temu, to je jako bitno. Oni jesu tu, ali zbog onog što se zbiva na svjetskoj sceni tražimo njihovu pažnju da budemo prioritet. Inače, moj zahtjev ima samo jedan cilj: "nemojte da ostavite ovu regiju neriješeno". Nismo završili posao. Dajte ako smo počeli to, da to i zavšimo, to je jedina agenda i nema ništa drugo“, objasnio je Haradinaj.

On je istakao da je rješavanje pitanja priznanja Kosova od strane Beograda važnije od Zajednice srpskih opština (ZSO) i dodao da će Kosovo zajednicu formirati, ne navodeći kada će se to desiti.

"Ne kažem da je to uslov za formiranje ZSO, ali ipak se mnogo kasnilo do sada. Spremni smo i Kosovo je uvijek bilo spremno za Zajednicu opština sa većinskim srpskim stnovništvom, pošto je to i odluka Ustavnog suda. Postoji prostor za to i volja i sve, ali vjerujem da sada sva pitanja koja su do sada bila deo dijaloga, nemaju težinu, pošto glavno pitanje između Kosova i Srbije nismo riješili, a to je priznanje Kosova od strane Srbije”, objasnio je Haradinaj, koji je odgovarao na srpskom na pitanja.

Ukazao je da će dijalog Beograda i Prištine ubuduće biti vođen uglavnom na nivou predsjednika.

"Imam puno posla u zemlji, ne bih imao ni vremena na primjer da stalno sjedim u Briselu. Mislim da je moja dužnost više da se bavim domaćim zadacima i zbog toga sam srećan što mi to nije posao, ali vjerujem da su Hašim Tači i Aleksandar Vučić svjesni svojih dužnosti i onoga što predstavljaju i to je u redu za nas", rekao je on.

Haradinaj je rekao da se nada da poslanici kosovske skupštine neće ratifikovati Sporazum o demarkaciji i da će doći do njegove korekcije.

"Ja sam spreman da poslanici u Skupštini odlučuju o tome, ali po meni je najbolje rješenje da to padne, da glasaju protiv. Onda da tražimo rješenje sa Crnom Gorom, da kažemo – izvinite ono što smo se dogovorili nismo mogli da ratifikujemo. Ako Crna Gora kaže - vidimo da ima rešenje, korekcija bi pomogla.... To je moj stav. Korekcija tog sporazuma je i predviđena samim sporazumom, samo treba politička volja između nas i Crne Gore da se to riješi", istakao je on.

Rekao je da sa predstavnicima Srba još uvijek nije razgovarao o "transformaciji Bezbjednosnih u Oružane snage Kosova", ali dodaje da ne postoji razlog da se bilo ko protivi toj transformaciji, jer je u pitanju samo ustavna promjena imena te formacije.

"Kosovo ima svoje oružane snage, zovu se Kosovske bezbjednosne snage. Sada je potrebno samo ustavno da se promeni ime. Znači svi smo svedoci da postoje ovdje oružane snage Kosova i one su već funkcionalne i tu su bile oduvek, mislim od kad postojimo kao Kosovo. Inače, kad bi se to riješilo po Ustavu to ne bi promjenilo situaciju na terenu i dalje bi ovde ostao KFOR", ukazao je on.

Haradinaj je dalje rekao da su na Kosovu mogući protesti zbog početka rada Specijalnog suda za ratne zločine, ali da će institucije učiniti sve da ne budu upereni protiv bilo koje zajednice na Kosovu.

"Mi smo danas na Kosovu sposobni da to ne dozvolimo i radićemo na tome. Stojim veoma čvrsto da do toga ne dođe, da ne bude međuetnička stvar. Ako postoji nezadovoljstvo vladom zbog neke odluke ili nečeg što dolazi spolja nijedna zajednica na Kosovu nije kriva zbog toga. Mi smo budni i nema razloga da se danas uopšte brinemo zbog toga", istakao je on.

U vezi odnosa prema predsedniku Srbije Vučiću rekao je da ga je samo vidio, a da nije imao prilike da priča s njim, ali da poštuje onoga ko se bori za svoj narod.

"Za mene, može neko biti loš prema meni, ali ako je dobar prema svom narodu, ja to poštujem. Taj koji uspe da vodi svoju zemlju, svoj narod dobro do boljih ciljeva, ja poštujem to i vidi se da je Vučić dosta uradio, vidi se položaj Srbije prema Evropskoj uniji i njen napredak. U regionu svi ostali kasnimo, a Srbija napreduje", konstatovao je Haradinaj.

Što se kosovske vlade tiče rekao je da i Srbi na Kosovu imaju razlog, da više nego ikada, budu zadovoljni njenim radom.

"Radim za sve zajednice na Kosovu. Kad su Srbi u pitanju svi ti projekti koji su su stavljeni na sto, a koji su bitni za život građana, su sprovedeni u svakoj opštini", kazao je kosovski premijer obećavši da će i crkva Svetog Nikole u Prizrenu uskoro biti završena.