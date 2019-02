Haradinaj: Takse ostaju, nisam spreman za izbore

PRIŠTINA - Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj ne odustaje od stava da takse na srpsku robu neće biti ukinute sve dok Srbija ne prizna tzv. kosovsku nezavisnost, ali je priznao i da nije spreman da ide na vanredne izbore.

On je na konferenciji za novinarem nakon sjednice vlade, novinarima rekao da Srbija treba da prizna tzv. kosovsku nezavisnosti i na taj način se, kako je rekao, "izvini za zločine počinjenje tokom proteklih godina", prenio je prištinski Zeri.

"Što se tiče taksi morate razumjeti da smo na putu do konačnog sporazuma sa Srbijom. Ako u ovoj fazi, počnemo da odstupamo, tako će biti do kraja. Nema poraza, uvjeravam vas. Ne radi se samo o tome, već o principu. Ako prihvatimo da kao žrtva dobijamo uslove, u finalu će to biti veoma loše za nas", rekao je Haradinaj.

Prema njegovim riječima, ako bi Priština odustala od taksi u ovoj fazi, konačni sporazum sa Beogradom bio bi na štetu Kosova.

Smatra da bi priznanje Srbije trebalo da bude u, kako kaže, "formi izvinjenja za sve zločine počinjenje na Kosovu".

Haradinaj je rekao i da je spreman da o dijalogu i nametnutim taksama na robu iz Srbije razgovara sa svim akterima.

Govoreći o prištinskoj političkoj sceni, Haradinaj je rekao da je ideja njegovog zamjenika i ministra spljnih poslova Bedžeta Pacolija da se održi zajednički sastanak svih političkih lidera, veoma dobra.

"Sviđa mu se ta ideja, zajednički sastanak. Zašto da ne", rekao je Haradinaj.

O platformi za nastavak dijalog sa Beogradom, koju je sačinio prištinski tim, Haradinaj je rekao da je razgovara sa objema opozicionim partijama - Demokratskim svezom za Kosovo i Samoopredeljenjem, koje se, inače, zalažu za odražavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Ako oni smatraju da su izbori potrebni, rekao je Haradinaj, neka ubrzaju to pitanje, ali to neće ometati ovaj započeti proces, čiji bi deo trebalo da budu i njihovi predstavnici.

Kako je prenijela Koha, Haradinaj smatra da nema potrebe za nervozu zbog izbora.

Ipak, dodao je, lično nije spreman da ide na izbore, već je više za rad.