Haradinaj posljednja žrtva ruskih šaljivdžija koje su "nasamarili" i Guaida

PRIŠTINA - Vladimir "Vovan" Kuznjecov i Aleksej "Leksus" Stoliarov, ruski radijski voditelji poznati po svom telefonskom "trolovanju" političara iz cijelog svijeta, ponovo su udarili, a ovoga puta meta je bio Ramuš Haradinaj, premijer Kosova.

U postu koji je uklonjen sa njegovog Twitter naloga, Ramuš je poželio svom "prijatelju Petru Porošenku i njegovom budućem premijeru Vovanu Leksusovu sve najbolje i pobjedu u drugom krugu izbora u nedjelju", prenio je "Sputnik International".

Post je očigledno obrisan nakon što je zvaničnik ili jedan od Haradinajevih pomoćnika shvatio da je "Vovan Leksusov" samo spoj imena komičara.

Nažalost, Haradinaj nije uspio da izbriše tvit prije nego što su ga pokupili drugi korisnici, koji su slikali post i širili ga putem interneta.

"Kako političari i dalje padaju na to?", zapitao se britanski novinar Šon Voker, sugerišući da su Vovan i Leksus vjerovatno pozvali Haradinaja i predstavili se kao ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.

On navodi da će vjerovatno uskoro biti objavljen i audio snimak njihovog posljednjeg poziva.

It seems the Kosovo PM has had a call from the Kremlin prankers, Vovan and Lexus. How are politicians still falling for this?! pic.twitter.com/zxrbSsOmVm