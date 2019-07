Haradinaj se nakon saslušanja oglasio na Twitteru

HAG - Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj saslušan je ranije danas u Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu.

Haradinaj se branio ćutanjem a novinarima ispred zgrade tužilaštva rekao je da je na saslušanje pozvan kao osumnjičeni i da mu je tužilaštvo savjetovalo da ne govori o toku ispitivanja.

On je, pak, nedugo nakon saslušanja na Twitteru čestitao Mark Esperu nakon njegovog imenovanja za ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država.

Haradinaj je rekao da je Kosovo dio evroatlantskog svijeta i da će nastaviti da teži jačanju bilateralnih odnosa sa SAD.

"Čestitam novom ministru odbrane, Marku Esperu. Kosovo pripada evroatlantskom svijetu, kosovska vojska pripada miroljubivim vojskama pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država. Radujemo se daljem jačanju naših odnosa u pitanjima od zajedničkog interesa", napisao je Haradinaj na Twitteru.

Mark Esper je posjetio Kosovo u junu ove godine i sastao se sa zvaničnicima Ministarstva odbrane u svojstvu Sekretara američke vojske, prenosi "B92".

Congrats to the newly confirmed US Secretary of Defense, Dr. Mark Esper @EsperDoD. #Kosovo belongs to the Euro-Atlantic world & #KosovoArmy belongs to the Armies of peace led by #US. Looking FWD to further strengthen our relations on matters of our mutual strategic interest.