"Haški tribunal izricao presude suprotno svom Statutu"

NJUJORK - Pomoćnik ministra pravde Srbije Čedomir Backović rekao je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN da je Tribunal u Hagu doživotne kazne zatvora izricao suprotno svom Statutu i ukazao da se od porodice generala Ratka Mladića kriju službeni izvještaji o njegovom zdravstvenom stanju.

Backović je rekao da statut Tribunala u Hagu propisuje da pretresno vijeće prilikom određivanja zatvorskih kazni treba da ima u vidu opštu praksu izricanja takvih kazni u sudovima bivše Jugoslavije, saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije.

On je na sjednici Savjeta bezbjednosti, na kojoj je razmatran redovni šestomjesečni Izvještaj o radu Mehanizma za međunarodne krivične tribunale u Hagu, rekao da je general Mladić bio podvrgnut operaciji u uslovima pandemije uprkos preporukama holandskih vlasti da se ne vrše medicinski zahvati koji nisu hitni.

Backović je naveo da se ne poštuje odluka žalbenog vijeća da se informacije o zdravstvenom stanju generala Mladića dostavljaju njegovom medicinskom timu jednom sedmično i da za takvo ponašanje nema nikakvih sankcija.

"Pitanje je kako rešiti probleme ove vrste, kada odluke suda Sekretarijat tog suda ignoriše, a predsednik suda ih prepušta svojoj administraciji, bez ikakve reakcije, pa čak ni poziva da poštuju odluke svog suda", ukazao je Backović.

Navodeći da je činjenica da su kazne doživotnog zatvora za pet državljana Srbije izrečene mimo osnivačkog akta Tribunala, Backović je rekao da su one rezultirale dalekosežnim posljedicama, da je bilo onih koji su u toku izdržavanja kazne preminuli i da je time potreba da se "ta pravna besmislica razreši" još izraženija, prenosi "RTS".

Backović je podsjetio i na inicijativu Srbije da njeni državljani kazne izrečene pred Tribunalom izdržavaju u svojoj zemlji, navodeći da odgovora Savjeta bezbjednosti UN još nema i da se ne smije dozvoliti da ovo pitanje ostane neriješeno prije završetka mandata Mehanizma.

On je ponovio da je Srbija spremna da preuzme obavezu i odgovornost za izvršenje zatvorskih kazni izrečenih državljanima Srbije i prihvati međunarodni nadzor u vezi sa tim.

"Nadležne institucije spremne su da pruže jasne garancije da se osuđena lica neće naći na prevremenoj slobodi bez odgovorajućih odluka Mehanizma", rekao je Backović.

On je naglasio i da Srbija posebno insistira da za njene državljane koji su osuđeni pred Tribunalom važe isti uslovi za prijevremeno puštanje na slobodu nakon izdržane dvije trećine kazne zatvora.

Backović je dodao da većina molbi koje su državljani Srbije podnijeli predsjedniku Mehanizma za prijevremeno puštanje na slobodu nakon izdržane dvije trećine kazne prvi put prošle godine nije riješena.

Podsjećajući da je Srbija Tužilaštvu Haškog tribunala, odbranama okrivljenih i sudskim vijećima dostavila ogroman broj dokumenata i da je stav Srbije da dokumentacija koja nije izvedena kao dokazni materijal treba da bude vraćena organima koji su je dostavili, Backović je ukazao da ni na to pitanje do sada nije bilo odgovora.

Pomoćnik ministra pravde Srbije je ukazao da Mehanizam, koji treba da okonča preostale postupke, riješi sva sporna pitanja u vezi sa izdržavanjem kazni, eventualnih revizija postupaka, pitanja arhiva, još nije ostvario nijedan od svojih ciljeva do kraja i da se nada, budući da se njegov mandat nastavlja do 2021. godine, da će do tada biti riješena sva preostala pitanja.

Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc, povodom ograničenog broja suđenja i žalbenih postupaka iz nadležnosti Mehanizma, ukazao je na uticaj pandemije na postupke u predmetima protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, kao i protiv generala Mladića.

Govoreći o bivšoj Jugoslaviji, on je rekao da je "negiranje zločina i veličanje osuđenih ratnih zločinaca preovlađujuće" i da "negiranje i veličanje često podstiču ili podržavaju političari i zvaničnici širom regona".