Heroj Srbije koji je izbačen iz Najslabije karike: Odbiću putovanje u Egipat, malo me blam

​Ovog petka ekipa "Telegrafa" se uputila u Bački Petrovac na čašicu razgovora sa ovih dana najpoznatijim mještaninom Bačkog Petrovca, herojem Srbije i legendom kvizova Vladimirom Krnačom, koji je izbačen iz Najslabije karike.

Ovaj nasmijani Petrovčanin, otac četvoro djece, dočekao je ekipu "Telegrafa" domaćinski u jednom lokalnom kafiću, koji se nalazi u zgradi koju je baš svojim rukama prije više od 30 godina, podigao ovaj iskusni građevinac. Vladimir je novinare dočekao u uglu kafića, potpuno neprimjetan i nenametljiv, kao da o njemu ovih dana ne priča cijeli region.

Vladimir se čvrsto rukovao sa novinarima "Telegrafa", a sam stisak ruke odao je utisak da se radi o jednom poštenom i radnom čovjeku koji je možda i previše dobar za ovaj iskvareni svijet u kom svi mi živimo.

Vlada je učestvovao u velikom broj različtih formata kvizova, a na televiziji se pojavio preko 100 puta, a Petrovčanima je već poznat pa su već i naviknuti da u komšiluku imaju jednu TV zvijezdu.

On kaže da voli dinamičnije kvizove kada se pitanja brzo "rešetaju", ali i one kvizove kada je jedan na jedan sa voditeljom. Dodaje da je u takvim formatima uvijek postizao dobre rezultate. Sportski podnosi poraze i ne ljuti se čak ni kada gubi. Ipak razočarao se u ljude, ali ne i u kviz "Najslabija karika", za koji kaže da bi se ponovo prijavio.

On kaže da se dešava često da takmičari izbace najjaču kariku, ali je ovo presedan po tome što je izbačen takmičar koji je imao 22 uzastopna tačna odgovora bez ijedne greške i da se zato i podigla ovolika prašina.

"Nije korektno, ali je po pravilima, e sad, nisu pravila sve u životu, u životu ima i drugih stvari", kratko je prokomentarisao Vladimir.

Poseban utisak na njega je ostavio Nikola Kojo, čiji je fan bio i prije kviza, ali sada mu je postao posebno drag.

"Te zadnje riječi koje je istakao, kada sam ispao, to će mi ostati do kraja života i mogu reći da je moja kviz karijera, obogaćena sa time što je on... I svaka mu čast i kao glumcu i kao čovjeku", rekao je Vladimir za čuvenog Koju.

Vladimira mnogi pitaju, da li će ovim nastupom završiti kviz karijeru, ali on im svima poručuje "Takmičiću se dok sam živ", tako da Vladu čekamo u nekom novom kvizu ili po treći put u Najslabijoj karici.

Prvi put učestvovao je u ovom kvizu još prije skoro dvije decenije, kada je kviz vodila Sandra Lalatović, tada je uzeo 140.000 dinara, a kada je vidio reklamu za novu "Najslabiju kariku", istog momenta je odlučio da se prijavi.

Na pitanje šta će da uradi sa putovanjem koje mu nude, skromno kaže da će ipak morati da odbije taj poklon.

"Sve je to u redu, ali moraću to sve da odbijem, malo me je blam, ja sam u prijavi morao da navedem nešto i gdje ću potrošiti novac, i palo mi je na pamet da bih otputovao u Egipat, što jeste moja želja već dvadesetak godina, i eto taj Egipat je ispao tema dana", skromno objašnjava Vladimir.

On dodaje i da su mu mnogi nudili zaposlenje, ali je sve ponude kulturno odbio.

"Ponude pljušte sa svih strana, jeste ja se bavim građevinom, jeste da je teško, ali ja sam u tome tridesetak godina, tako da sa 60 godina ja mislim da je kasno za neki novi početak", zaključio je Vladimir.

Vlada čak na kraju intervjua nije dozvolio da mu ekipa "Telegrafa" plati kafu, već ih je on počastio, čime je još jednom pokazao svoju skromnost.