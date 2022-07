Hil: Srbija mora da donese važne odluke

BEOGRAD - Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da Vašington poštuje odluku srpske vlade o vojnoj neutralnosti, ali da gledajući unaprijed, Srbija koja je odabrala svoj put ka evropskim integracijama danas mora da donese važne odluke.

Podsjećajući da su predsjednik Aleksandar Vučić i srpski lideri poručili da, Srbija nije politički neutralna i da je odabrala svoj put ka evropskim integracijama Hil je za magazin "Kord" rekao da je njegova vlada spremna da bude partner Srbiji da dostigne ovaj strateški cilj i donese važne odluke.

A te odluke su kako je naveo :

"Da li prati svoj put ka potpunoj evropskoj integracije i shvata svoj potpuni ekonomski, politički i socijalni potencijal? Ili, da li nastavlja da ide putem koji je drugačiji od njenih susjeda, put kojim pokušava da se napravi 'balans', ali taj put u realnosti postavlja srpske bezbjednosne i ekonomske težnje uglavnom ka istoku. Ne želim da Srbija zaostane i uvjeren sam da mnogi Srbi takođe to ne žele, ni za sebe, ni za svoju djecu", dodao je on.

Hil je rekao da Amerika u potpunosti poštuje vojnu neutralnost Srbije i da je zadovoljan što održava blisku vojnu saradnju sa SAD i aktivno učestvuje u Partnerstvu za mir sa NATO.

"Ova saradnja i partnerstvo daje benefite Srbiji i Americi, kao i NATO. Voljeli bismo to da ojačamo", kazao je Hil.

On je rekao da je to, kako Srbija brani sebe, kako se naoružava - do Beograda.

"Ovo su najosnovnija i fundamentalna pitanja za srpsku vladu. Čini mi se da bi najefikasniji i najkonkretniji put ka sigurnosti bio da se nađu neki prijatelji i da se stavi fokus na zajedničku odbranu. Nisam ekspert u nabavci vojne opreme, ali smatram da je osnovno da se kupi vojna oprema koja je pouzdana i koja je kompatibilna sa onim zemljama sa kojima sarađujete po pitanju globalnih operacija. Srpski ključni partneri su evroatlantski partneri", dodao je Hil.

Ambasador Amerike je rekao da srpsko-američki odnosi postoje odavno i da su kroz istoriju bili pozitivni i produktivni i da bi volio da pomogne Srbiji da ide ka Zapadu i potpunoj evropskoj integraciji.

"Srbija se promijenila mnogo u prethodnih 20 godina. Jedna od najpozitivnijih i najobećavajućih transformacija koje sam vidio je pozicioniranje Srbije kao centra tehnologije i inovacija. Vlada je u glavni fokus stavila visokotehnološki razvoj i digitalizaciju i očigledno je da ti napori donose plodove. Neke od najuspješnijih američkih i međunarodnih kompanija posluju u Srbiji na polju visoke tehnologije, gejminga i farmacije", rekao je Hil.

Američki diplomata kada je riječ o Otvoreniom Balkanu kaže da Vašington poštuje svaku regionalnu ekonomsku saradnju koja će pomoći Srbiji i Zapadnom Balkanu da dođu bliže cilju, a to je ulazak u EU, dokle god te incijative ostanu otvorene za sve susjede.

"Jedinstveno tržište zapadnog Balkana sa brzim i otvorenim graničnim prelazima, usklađenom trgovinom i procedurama biće mnogo privlačnije američkim investitorima nego brojna mala tržista", poručio je Hil.

Na pitanje kako danas gleda na vašingtonski sporazum i da li ga i dalje smatra validnim, kaže da je on bio dobar radni okvir, ali da je sada 2022. godina i da nije siguran da li taj okvir može da izdrži test vremena.

"Najbolje bi bilo da se dijalog nastavi pod okriljem EU. Mi to podržavamo 100 odsto. Primjećujem da smo vidjeli mnogo bolju saradnju nedavno po pitanju energije i nadam se da je ovo početak nečega većeg", kazao je Hil.

Na pitanje - da li bi Dejtonski sporazum čije je potpisivanje kao član američke delegacije pripremao, mogao da se promijeni bez rizika da proširi postojeću krizu u BiH, Hil je citirao ambasadora SAD u Sarajevu Majkla Marfija, koji je rekao da su BiH potrebne funkcionalne, efikasne i stabilne državne institucije u kojima svi lideri učestvuju u dobroj volji.

"Takođe, to zahtijeva funkcionalne, efikasne i stabilne entitete koji su fokusirani na izgradnju demokratske i prosperitetne budućnosti za svoje stanovnike. Trenutno, BiH nema ništa od toga. Imajući to u vidu, podržavam kao implementaciju Dejtonskog sporazuma, reforme na državnom nivou, i što je najvažnije, suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Nadam se da će predsjednik Vučić i Srbija nastaviti da rade na ovim ciljevima", poručio je Hil.