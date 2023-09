Hil: Srbija mora sama da odluči o svom putu

BEOGRAD - Ambasador SAD Kristofer Hil je ocijenio danas da Srbija u vrijeme evropske krize i posebne bezbjednosne i političke arhitekture ima veoma kompleksnu ulogu i da je upravo zato važno da se razgovara o tome gdje Srbija želi da bude.

"Srbija mora sama da odluči o svom putu. Mislim da prosperitet ne dolazi sa istoka, taj put je stalno pod popravkom i pitanje je kada će Rusija ponovo uspjeti da povrati ulogu koja doprinosi civlizaciji", rekao je Hil.

Ambasador je na javnoj debati "Promijenjeno geopolitičko okruženje i izazovi međunarodnom pravnom poretku", u organizaciji Savjeta za strateške politike i ambasade Bugarske, naglasio da smatra da je Srbija neutralna kada je riječ o njenom zapadu i istoku, ali da misli da Srbija želi da bude dio zapada.

"Smatram da mnogo građana razumije da Srbija nema drugo nego da bude deo zapada. U vojnom smislu neutralnost je skupa, takve zemlje same moraju da finansiraju odbranu, jer nemaju kolektivnu, to je skupo, jer mnoge stvari morate sami", ocijenio je on, prenosi Tanjug.

Hil podsjeća da je Srbija kulturno, ekonomski i politički deo zapada i da je na njoj da odluči koje zapadne aspekte želi da ima.

"Znam da smo imali probleme u prošlosti, ali bih želio da o njima razgovaramo dokle god je to potrebno, ali i ultimativno i o mogućnostima šta zajedno možemo da radimo u budućnost", rekao je Hil.

Kako je ocijenio, saradnja sa NATO-om, kao i učešće u misijama UN i EU je od velike koristi za Srbiju.

"Vidimo da Srbija ima časnu i ponosnu vojsku koja ima dugu vojnu tradiciju koja je na žalost ostavljena sama", rekao je Hil i podsjetio da SAD blisko sarađuju sa VS i da je vide kao deo i stub cjelokupne bezbjednosne strukture Evrope, kao njenog partenera.

Pozicija zemlje koja nije ni na istoku ni na zapadu, ni na sjeveru ni na jugu ne ide u korsti građana i budućnosti njihove djece, ocijenio je ambasador i ponovio da nije tu da Srbiji nameće bilo šta jer zna da ni Srbi ni Amerikanci ne vole da im neko govori šta da rade.

"Pridikovanje je već unapred izgubljena bitka", rekao je Hil i naglasio da Srbija i Srbi moraju da zastanu i zamisle se koje korake žele da preduzmu u pravcu budućnosti svoje zemlje.

Naveo je da time što govori ne kaže i ne dijeli mišljenje da Srbija treba da zaboravi gorka iskustva iz prošlosti, da treba da postoji nacionalna amnezija. Ali, kako je dodao, smatra da kriza na kontinentu koja je kreirala novu arhitekturu, treba da se iskoristi kao mudrost, za koju vjeruje da je mnogi Srbi imaju.

On je izrazio je zadovoljstvo zbog učešća VS u vježbi Platinasti vuk.

"Srbija sama mora da vidi šta joj je u interesu i odluči šta je za nju najbolje, a vjerujem da će doći do zaključka da mora što više da bude uključena u združene vežbe koje doprinose operativnosti vojske", rekao je Hil.

Dodao je da je poznato da je vojna industrija rastuća te da Srbija zato mora biti dio toga.

"SAD mogu da doprinesu modernizaciji VS zapadnim oružjem. Rusija je snabdevač na koga se ne može osloniti i nema puno oružja kojim može da trguje, iako su mnogi mislili pre rata da je druga najjača vojska na svetu .... ali smo već vidjeli da postižu malo, da ubacuju neobučene vojnike na front i pokazala se, kao zemlja sa kojom se ne može sarađivati kao ranije", rekao je Hil.

Prema njegovim riječima, nema sumnje da je ono što Rusija radi u Ukrajini pokazalo da zahtjeva kolektivni odgovor.

"Vidjeli smo da je Rusija napala susjeda, mnogi su pravili analogiju sa sukobima koji su se ranije odvijali između dve zemlje, ali tako nešto nije viđeno od polovine XIX vijeka", rekao je Hil.

Prema njegovim riječima, to je najveća greška.

Kako kaže iz svega se vidi da Rusija zapravo ne poštuje različite stavove i mišljenja, da su smatrali da će sve lako .. a sada shvataju da ne mogu da pobede, da su suočeni sa velikim savezom od preko 30 članova nepobjedivom vojnom snagom.

Hil je naveo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin uvijek mislio da može da oslabi i podijeli NATO, da NATO može da nestane kao SSSR, i dodao da će se kada se Švedska priduži Finskoj desiti suprotno, postojaće nova geografija granica NATO saveza.