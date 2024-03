Hil: ZSO bi riješila mnoge probleme

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil istakao je večeras da je Zajednica srpskih opština neophodna i da bi riješila mnoge probleme.

"Mislim da je u jednom trenutku naš specijalni izaslanik, Gabrijel Eskobar, u vezi sa zajednicom i (premijerom samoproglašenog Kosova Aljbinom) Kurtijem, rekao da ćemo to uraditi sa ili bez gospodina Kurtija. To su jake reči i mislim da su SAD stajale iza njih", dodao je Hil.

Uoči obilježavanja 25 godina od početka NATO agresije na SRJ, Hil je za RTS rekao da u to vrijeme niko nije bio oduševljen bombardovanjem i da je postojala nada da se bombardovanje može izbjeći.

Hil je naveo da razumije problem odnosa sa NATO-om, kao i da SAD poštuju stav Srbije koja vodi politiku vojne neutralnosti.

"Ali Srbi mogu u jednom trenutku doći do drugačijeg zaključka. Na primjer, Švedska je vodila politiku neutralnosti. To je trajalo 200 godina. Napravili su promjenu. Tako da mislim da je nekako na Srbiji da odluči šta želi da radi", dodao je on, prenosi Srna.

Hil je rekao, između ostalog, da su SAD danas najveći srpski trgovinski partner u servisima i da investiraju ne samo u razne fabrike, već i u neke od najsavremenijih tehnologija, koje su takođe dio američko-srpskih odnosa.

