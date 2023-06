Hiljade građana na protestu u Kosovskoj Mitrovici

Nekoliko hiljada Srba okupilo se danas u Kosovskoj Mitrovici kako bi u mirnoj protestnoj šetnji podržali uhapšene Miluna Milenkovića Luneta, Radoša Petrovića i Dušana Obrenovića, javlja novinar Tanjuga.

U protestu ih nisu spriječili loše vrijeme i kiša, a kolonu predvode djeca, sportisti kik boks kluba "Kosovska Mitrovica" čiji je Lune trener, kao i prijatelji i porodice uhapšenih Srba.

Učesnici nose transparente na kojima piše "Stop teroru nad nevinim Srbima. Sjever je bio miran dok Kurtijevi specijalci nisu došli", "Svi smo mi Lune" i druge.

Učesnici protesta najavili su da će nastaviti da se okupljaju.

Predsjednik Sportskog saveza Kosova i Metohije Goran Kovač, izjavio je da je današnji protest još masovniji i pozvao na novo okupljanje u ponedjeljak.

"Ovo je drugi protest, još masovniji nego onaj prvog dana, pozvao sam ove ljude i ovaj narod da dođu u ponedeljak u isto vreme na isto mesto i da još veličanstvenije podržimo našu braću koja nepravedno leže u albanskim kazamatima i da im damo podršku. Oni će to da čuju, oni će to da vide, neko će da im prenese. Dok god su oni tamo i mi ćemo biti ovde i davaćemo im podršku da konačno i oni budu na slobodi i budu ovde sa nama", rekao je on.