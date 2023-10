Hirurg iz Gaze: Rane dezinfikujem sirćetom (FOTO)

Hirurg koji radi u Gazi požalio se da mora liječiti bakterijske infekcije rana "sirćetom iz trgovine na uglu" jer ponestaje medicinskih zaliha, piše Sky News.

Ghassan Abu Sittah, hirurg ljekara bez granica, objavio je sliku boce sirćeta na društvenoj platformi X.

Abu Sittah je radio u raznim bolnicama u Gazi od izbijanja sukoba i operisao je u bolnici Al-Ahli kada je u utorak pogođena.

Lokalni zvaničnicii tvrde da je u eksploziji poginula 471 osoba, ali Izraelci osporavaju navedeni broj. Dvije sukobljene strane se svađaju oko toga ko je odgovoran za eksploziju.

Vinegar from the corner shop to treat pseuodomonas bacterial wound infections. Its come to that. pic.twitter.com/mEE4haHMyj