Hirurg sa VMA tvrdi da nije tukao ženu: "Pala je niz stepenice"

Nikola Ostojić (48), hirurg osumnjičen da se brutalno iživljavao nad suprugom Ivanom O. (42) tvrdi da je ona imala nezgodu u kući.

Poznati hirurg rekao je svojim prijateljima da nije digao ruku na suprugu, već da je u pitanju nesrećan slučaj.

"On kategorički tvrdi da nije tačno da je tukao suprugu, već da se ona saplela u njihovoj kući i pala niz stepenice pa je tako polomila rebra, ruku i zadobila druge povrede. Međutim veštačenjem će biti utvrđeno da li je to tačno. Ujedno, on optužuje suprugu i da ga je varala-dve tri godine sa nekim muškarcem", otkriva izvor Informera.

Izvor navodi da hirurga Nikolu O. ne poznaje kao nasilnu osobu, kao i da je bio vrlo ugledan u svom rodnom kraju u Hrvatskoj.

"On je iz Biljana Gornjih kod Benkovca. Imao je nesrećno detinjstvo, jer mu se majka obesila dok je još bio dete, a otac je preminuo kasnije. Ipak uvek je bio staložen, ugledan, gradio je karijeru. U braku sa Ivanom O. bio je 15 godina, imaju troje dece od kojih najmlađe ima 11, a najstarije 14 godina", priča izvor.

Inače, hirurg je mjesec dana bio na bolovanju, za vrijeme kog je, prema navodima tužilaštva zlostavljao suprugu, koja je bila modra od batina.

"On nije radio mesec dana, bio je na bolovanju, jer ima bolest zbog koje mu krvari koža na prstima i izgubio je osećaj u rukama", tvrde izvori portala Telegraf.rs.

Ostojićeva supruga, Ivana O. je operisala lakat, povredu koja je nastala, kako se vjeruje, kao posledica zlostavljanja.

"Njoj je operisan lakat na ortopediji i ona se oporavlja", rekao je izvor.

Treći osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nikoli Ostojiću (48), plastičnom hirurgu sa VMA, koji se sumnjiči da je brutalno pretukao suprugu I.O. (42).

Pritvor mu je određen po zahtjevu nadležnog Tužilaštva, a kako boravkom na slobodi, ne bi ponovio djelo uticao na svjedoka, kao i zbog uznemirenja javnosti i zaprijećene zatvorske kazne.

O slučaju hirurga koji je osumnjičen da je brutalno pretukao I. O. (42) u porodičnoj kući u Zemunu oglasilo se Treće osnovno javno tužilaštvo u kojem je saslušan.