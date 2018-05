Hodžaj: Podjela Kosova? Ne hvala

PRIŠTINA - Zamjenik kosovskog premijera, Enver Hodžaj, je povodom izjave ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina, da Rusija prihvata podjelu Kosova i Metohije, ako je to rješenje najbolje za Srbiju, izjavio da je svaka ideja o podelama izvor konflikta.

Čepurin je za beogradske medije rekao da Rusija prihvata podjelu KiM, ako Srbija bude smatrala da je to najbolje rješenje za nju.

Ruski dplomata je to rekao komentarišući izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi i "Albanci pristali na podjelu Kosova, kao i da je to i njima u interesu". "Ambasadorova priča o podjeli je pokušaj uvoza ruskog pristupa podjele iz Evroazije do Balkana. Granice Balkana su nepromjenljive i svaka ideja o podjelama je izvor konflikata. Ne hvala!, napisao je Hodžaj na Twitteru.