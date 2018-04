Holanđanin snimao suludu vožnju Srba na putevima

Holanđanin Fabian Vendrig godinama živi u Beogradu, a nedavno je objavio nekoliko snimaka kojima je pokazao kako izgleda saobraćajna "kultura" u Beogradu.

Ono što je primijetio jeste da u Srbiji postoji manija preticanja, a za Srbe puna linija ne znači puno, javlja B92.

Tako je snimio vozača autobusa koji se odlučio uletjeti u makazice taman ispred Fabianove kamere, a od sudara su ih dijelile sekunde.

Primijetio je još jedan zanimljiv fenomen, koji je nazvao "u Srbiji možete parkirati gdje god hoćete".

"Samo uključite žmigavce i možete stati gdje god želite, jer ovo je Srbija", napisao je.

Šlag na torti je fotka na kojoj policijska auto vozi suprotnim smjerom, preko pune linije, bez rotacije.

It is always nice to give the good example... @SaobrKamera IF they were on an emergency they should ahve had their blue lights on, but they don´t, so = FAIL pic.twitter.com/Yd53vGrPIi