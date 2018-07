Hostesa sa Zrća: Pobjegla sam glavom bez obzira, nikad više, ni za kakav novac

Najgori je to posao koji sam radila, počinje svoju ispovijest djevojka koja se okušala u ulozi hostese na Zrću u Hrvatskoj.

Bila je bez posla te atraktivna i mlada, odlučila se javiti na oglas za hostese na Zrću putem Facebooka.

U početku je, kaže, sve izgledalo obećavajuće, ali na kraju je ispalo toliko loše da je otišla sa Zrća i dala otkaz nakon samo šest-sedam dana napornog tempa.

Radila je u jednom klubu, a kakva je situacija u drugima, kaže, ne želi suditi.

Male pauze

“Dogovor je takav da tokom dana moraš biti u klubu u kupaćem kostimu, prvo dio vremena stojiš oko kluba i pokušavaš privući što više gostiju, nagovaraš ih da dođu jer je upravo tu najbolja zabava.

Nakon nekog vremena, kada se klub napuni, ulaziš unutra i plešeš s ekipom u bazenu, animiraš frajere da što više popiju i potroše na tebe i ostale cure, da te časte. Zapravo, konstantno piješ, konstantno se moraš smijati i animirati ljude, a zapravo ti nije ni do čega”, objašnjava princip rada.

Nakon toga odlazi se kući, na pauzu od nekoliko sati, tokom koje se cure preoblače iz kupaćih kostima u štikle i seksi haljinice. Izdanje za večernji izlazak.

Iz apartmana ih prevoz dovozi u klub, gdje rade isto. Animiraju muškarce da časte i troše novac.

Odabir djevojaka

“Moraš biti u štiklama, a po potrebi se moraš pridružiti ekipi u VIP-u, ali nije bilo nemoralnih ponuda. To je ekipa koja pije, imponira im da su u društvu s curama, troše novac i to je to. Naravno, curama se zalomi pa ostanu s ekipom i vraćaju se sutradan u apartman, poprilično kasno. No, to je lični odabir cura, to od njih ne traži niko”, priča djevojka.

Kaže da alkohol teče u potocima, a droge ima na svakom koraku.

“Ekipa drogu doslovno nudi svugdje, svi koji imaju. Svi su razbijeni i svima je do provoda”, navodi nesuđena hostesa.

Nemoguće izdržati tempo

Nesuđena hostesa smatra da je tempo posla nemoguće izdržati te dodaje da bi poslodavci za sezonu očito trebali uzimati više hostesa.

“Ne možeš raditi 12 sati dnevno, bez ikakvog odmora, tri mjeseca, stalno u potpeticama, bez sna. Znala sam gdje idem, ali nisam mogla ni pretpostaviti šta me čeka. I zato sam pobjegla glavom bez obzira. I znate šta, nikad više, ni za kakav novac”, zaključila je svoju ispovijest odbjegla hostesa sa Zrća.

(Avaz)