PRIŠTINA - Premijer privremenih kosovskih institucija Avdulah Hoti izjavio je danas da ponovo pokrenut dijalog sa Beogradom nije tehnički, već, kako je rekao, "dijalog o međusobnom priznanju".

On je na svom Facebooku napisao da su to razgovori koji se vode kako bi došlo do konačnog dogovora o međusobnom priznanju.

"Ne postoji tehnički dijalog, već samo dijalog o konačnom sporazumu o međusobnom priznavanju i normalizaciji odnosa između dvije zemlje", napisao je Hoti.